花3天從山區走到市區 失蹤老翁脫困

2017-03-21 11:06

〔記者湯世名／彰化報導〕魔神仔牽著走？彰化縣花壇鄉77歲宋姓老翁本月19日在彰化市銀行山區走失，警、消連日大搜山未獲，今天就在上百人大搜山之際，卻有民眾在彰化市中華路拍到符合特徵的老翁，在街上四處走動的照片，警方大為振奮，派員四處搜尋，終於在八卦山牌樓找到老翁。有民眾說1年來已有3名老翁在八卦山走失，這名老翁竟花3天從山區走到市區，懷疑冥冥之中是魔神仔牽引老翁脫身。

彰化縣消防局第一大隊長邱聰佳連日來仍親自前往慈惠堂「前進指揮所」坐鎮指揮。邱聰佳表示，宋姓老翁本身有失智症狀，走失當天頭戴紅色帽子，穿黑色雨鞋、白色長袖，本身有駝背，並蓄有鬍子。

今天上午就在大批人員往山上再次出發搜尋時，有民眾在彰化市中華路以手機拍到穿著、外貌都符合失蹤老翁特徵的男子，警方取得該張照片後拿給老翁家屬辨認，確定是宋姓老翁，警方大為振奮，立即派員四處搜尋，一度不見老翁行蹤，所幸最終在八卦山牌樓附近發現老翁，將他安全帶回花壇分駐所由家人領回。

由於去年有一名老婦在花壇山區走失7天，被大家發現時還曾向眾人說「有人拿水果給我吃」，去年底另1名老翁被發現在八卦山走失，也是失蹤多日後在賞鷹平台下方溪谷被找到，但不幸身亡，當時也傳出老翁被魔神仔牽著走，這次又有老翁失蹤3日，還從山區走了3天抵達市區，魔神仔牽引老翁脫困之說不脛而走。

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