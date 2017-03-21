感情糾紛廟前被砍頸 三重男子慘死街頭
2017-03-21 11:03
7名惡煞在宮廟前砍殺吳姓男子及其友人。（記者王宣晴翻攝）
〔記者王宣晴／台北報導〕新北市三重區20歲的吳姓男子今晨6時許與黃姓友人走路返家，行經仁政街一處宫廟時，遭7名惡煞持刀棍砍殺，吳男頸、胸部中刀，送醫後不治身亡，黃男頭部則遭球棒打傷，暫無生命危險，涉案7人行兇後駕駛白色轎車、機車逃逸，警方目前正循線緝捕。
警方調查後鎖定家住三重的20歲黃姓主嫌，初步研判吳男曾與黃嫌女友交往，兩人分手後卻藕斷絲連，引起黃嫌不滿，夥同6名男子今晨持刀棍尋仇，待吳男返家途中凶狠砍殺。
警方表示，吳男左頸約有5公分切割傷、左胸則有1公分切割傷，當場血流如注，失去生命跡象，送醫後仍傷重不治。
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