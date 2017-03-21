大溪住宅火警 86歲屋主嗆傷、另3人逃生

大溪住宅火警，消防人員救火也救出86歲被濃煙嗆昏的老屋主。（記者李容萍翻攝）

2017-03-21 11:08

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市大溪區仁美街136巷內的民宅，今天清晨4時36分發生火警，有濃煙竄出、火勢延燒猛烈，消防局圳頂分隊到場灌救，現場為燃燒3棟連棟建築物，起火點的住宅為1層樓加強磚造、2樓鐵皮加蓋建築物，燃燒1樓客廳及臥室，面積約10平方公尺；附近住戶聽到消防車穿梭的鳴笛聲，紛紛驚醒出門查看哪裡火警了。

消防人員到達現場時，屋內84歲屋主妻和2名年輕人先行逃出屋外，消防人員冒險破門進入火場搶救出被濃煙嗆昏的86歲楊姓屋主，無明顯外傷，經送往國軍桃園總醫院，暫無生命危險。

這場暗夜火警於清晨5時22分撲滅，現場幸未波及緊鄰的2戶民宅。至於火警原因、財物損失另由鑑識人員進一步調查中。

大溪住宅火警，消防人員救火也救出86歲被濃煙嗆昏的老屋主。（記者李容萍翻攝）