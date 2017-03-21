假互助會真吸金 鄭姓父女起訴
2017-03-21 10:59
〔記者楊政郡／台中報導〕鄭姓男子103年間曾有違反銀行法前科，104年又與女兒在台中市地區，以互助會的形式，實際在從事銀行存款業務，以優後利息為誘餌，5名被害人被吸金近300萬元，鄭姓父女被違反銀行法起訴。
起訴書指出，分別住在台北市及新北市的鄭姓父女，104年間兩人合作在台中市北區以互助會圍包裝，讓參加的會員可以「零存整付」，屆期可獲得高額，顯不相當之高利為誘餌，實際已從事銀行之存款業務。
例如一組24會，會員實繳總數為137萬1800元，屆期（24期即24個月）可領回總數167萬1800元，利息高達30萬元，而每一組互助會可以讓一人認足，或兩人各認12會、或3人各認8會，或4人各認6會，以此類推，反正你想存多少就可存多少，都是以高額利息來利誘。
有陳、李等5名婦女從104年4月就開始參加，總計已經繳付292萬餘元，105年5月調查局接獲檢舉，介入調查。
檢察官指出，被告鄭父（62歲）在99年間也在台中市從事類似違反銀行法事件，被判處2年徒刑，緩刑5年，附帶公益捐款150萬元確定，又與女兒繼續從事類似違法行業，又被告未發還給被害人之部分，請法官宣告沒入、追徵期價額。
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