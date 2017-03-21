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非法吸金近200億元 心靈導師判11年沒收172億贓款

「紅富海」負責人黃圓映吸金近200億元，有媒體報導指，台中高分院今天依違反《銀行法》等罪判黃女11年徒刑，同時宣告沒收172億8280萬元贓款。（資料照，記者楊政郡攝）

2017-03-21  10:55

〔即時新聞／綜合報導〕「紅富海」公司負責人黃圓映吸金近200億元，受害8千多人，台中高分院前年二審判黃圓映11年徒刑，有媒體報導指出，台中高分院今天依違反《銀行法》等罪維持判黃女11年徒刑，同時宣告沒收172億8280萬元贓款。

據《蘋果日報》報導，黃圓映2003年起廣設道場舉辦心靈講座，7年多來非法吸金172億餘元，且挪用款項購買不動產、名車、黃金、古董。2013年12月間，苗栗地院依違反《銀行法》判黃女12年刑期，2015年台中高分院二審改判11年徒刑，併科罰金6千萬。

報導也提到，台中高分院今維持判黃女11年徒刑，同時宣告沒收172億8280萬元贓款，另改判黃女丈夫和胞妹各9年重刑。

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