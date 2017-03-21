李永得事件 邱豐光：若無違失則要維護執法尊嚴
2017-03-21 10:18
〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市警察局長邱豐光今參加在士林區行政中心舉辦的行動市政會議前，針對近日的警察執法過當問題作出回應表示，任何一個市民的意見都會重視，「不是誰（民眾身份）的問題」，一旦接到民眾的投訴或認為有爭議時，都會派督察單位做了解，如果有違失當然會進行處理，「但如果沒有，就要維護同仁執法的尊嚴。」
行政院客家委員會主委李永得，日前穿著輕便運動服、夾腳拖遭警方攔查，因不滿對方未說明盤查理由而拒絕配合，一度與警方僵持，直到看不下去的民眾仗義執言，才得以脫身；警察隨便攔人盤查，執法比例過當，再度引發外界抨擊。
邱豐光說，每天在街頭執勤的警察同仁有兩三千人，一旦接到民眾的投訴或認為有爭議時，一向都會派督察單位做了解和調查，「如果有違失當然會進行處理，但如果沒有，就要維護同仁執法的尊嚴，這是一貫的、沒有例外，本局的立場一向是這樣」，邱豐光指談不上什麼支不支持，因為每一個個案如果有爭議都是這樣處理。
對於客委會主委李永得的做法，或是中央後續的處理方式看法？邱豐光僅再次強調，任何一個市民的意見都會重視，跟民眾的身份無關。
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