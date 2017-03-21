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不爽油罐車慢速 男子拿槍托打爆駕駛頭

陳姓男子持道具槍毆打油罐車駕駛頭部，被警方逮捕。（記者林宜樟翻攝）

2017-03-21  09:51

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣太保市昨天發生一起行車糾紛案件，陳姓男子開車時見前方油罐車車速較慢因此逼車，後來油罐車童姓駕駛下車理論，陳男竟拿出一把槍，用槍托把童姓駕駛頭打爆；水上警分局接獲報案後將陳嫌逮捕到案，確認槍枝是道具槍，將陳嫌依涉嫌恐嚇、傷害等罪嫌移送法辦。

昨天下午2點多，警方接獲報案，太保市有行車糾紛，路人看到有駕駛被人持槍用槍托打破頭；油罐車童姓駕駛說，他開車時車速緩慢，擋到對方小客車，後來被逼車只好停下，他下車後想找對方理論，沒想到陳男卻掏出一把槍威嚇，更用槍托打破頭。

水上分局警方接獲報案，循線在嘉義市某醫院查獲陳男及犯案道具槍；陳姓男子說，他昨天早上到醫院動手術切除腫塊，術後傷口痛，想找女友聊天，因此偷溜出去找女友，但女友卻不在，開車回醫院時，認為前方的油罐車任意變換車道，擋住他的路，因此用道具槍毆打對方頭部。

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  • 陳姓男子持道具槍毆打油罐車駕駛頭部。（記者林宜樟翻攝）

    陳姓男子持道具槍毆打油罐車駕駛頭部。（記者林宜樟翻攝）

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