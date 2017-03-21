詐欺集團真搞笑 歐巴「牛」指揮「穿浦」提領詐款
2017-03-21 09:35
〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市警局一、二分局昨天（20日）破獲一個搞笑的歐巴「牛」詐欺集團，逮捕11名成員，有趣的是，他們以名人或商號當代號，警方查緝時，歐巴「牛」還忙著指揮「穿浦」提領詐款，彷彿是美國卸任總統指揮現任總統領款，另有蕭邦、鼎泰豐等代號，還設有「升遷制度」，績效好可以升遷為「車手頭」，用「猜猜我是誰」的老梗犯案，全台近百人受騙，詐款逾3000萬，全案依詐欺罪嫌法辦。
台中市第二分局是蒐集被害人匯款資料與車手提款點的位置，進行關聯性影像分析，發現有一個車手集團，在台中市各超商、金融機構、百貨公司與大賣場等處ATM提領詐款，昨天見犯罪證據明確，聯合一分局員警持搜索票搜索這個歐巴「牛」詐騙集團，逮捕11名騙徒。
他們利用人頭電話門號、盜用LINE等方式，以「假冒被害人親友需借款」、「猜猜我是誰」等老梗，詐騙全台近百名被害人，詐款逾3000萬，查扣作案機車4部、汽車1部、提款卡24張、存摺43本、電話11支、現金7萬1800等證物。
警方調查發現，這個詐欺集團蒐購人頭帳戶存摺、提款卡，再以人頭證件購車供車手領款，至於車手的來源，則是透過網路或廣告四處招募，並提供車手西裝、領帶，佯裝為普通上班族四處領款，該集團還有升遷制度，提款車手為集團工作一段時日，表現良好，便能晉升成為車手頭。
警方調查發現該集團成員喜愛用名人姓名或商號或諧音為暱稱，如蕭邦、鼎泰豐等，其中查獲一名鄭姓車手暱稱為「穿浦」，他的上手則為歐巴「牛」，並各自使用真正的川普、歐巴馬照片為大頭貼，警方查獲「穿浦」時，歐巴「牛」還在指揮「穿浦」提款，讓警方哭笑不得。
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