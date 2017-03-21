不滿學弟線上遊戲表現差 學長罵「腦殘」被訴

2017-03-21 09:29

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣頭城鎮江姓大學生，在家中與連姓學弟連線玩線上遊戲「英雄聯盟」，2人屬同一陣營，連姓學弟擔任輔助（sup）角色，但江姓學長不滿連攻擊敵營時，表現太差，沒有按R鍵開大絕，在對話群組中，po出「SUP腦殘到連大都不知要丟」及「輔助智障你看不出來嗎」等文字，連見狀不滿提告，江姓學長被依公然侮辱罪嫌起訴。

起訴書指出，22歲江姓大學生在家中用電腦，以「老師不要讓我痛」的暱稱，與連姓學弟連線玩5對5線上遊戲「英雄聯盟」，連的暱稱則為「淺藍色毛衣」，2人同屬一個陣營，但江不滿擔任輔助角色的「淺藍色毛衣」，於會戰中沒有按R鍵開大絕，造成己方陣營輸了戰鬥，因此在該遊戲區域頻道的對話群組中，po出「sup腦殘到連大都不知要丟」及「輔助智障你看不出來嗎」等文字，連因此不滿而提告。

檢方偵查時江承認有po出辱罵內容，但他辯稱，該文字是針對電腦，非針對個人，罵的是敵營的輔助，不是告訴人；但連男證稱，一隊5人，與被告同隊，擔任輔助角色，一隊只有一個輔助，被告及另一名同學都知道，擔任輔助的「淺藍色毛衣」就是他，當時因為他們這一隊輸給敵營，被告才會po出那些文字指責他。

檢方認為，依據雙方辯詞、「英雄聯盟」區域頻道留言翻拍畫面、2人同學證詞及台灣競舞公司函覆「老師不要讓我痛」及「淺藍色毛衣」的申請人個人資料，江男所辯應為卸責之詞，被告的「腦殘」、「智障」等流言，確實造成告訴人負面評價，涉及公然侮辱罪嫌，依法起訴。