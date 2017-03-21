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毒蟲被逮竟將毒品丟溪中 派出所長脫了

2017-03-21  09:11

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆一名易姓男子身上藏有毒品，昨日晚間9時許騎車從情人湖路口轉向基金一路時，發現巡邏警用機車碰巧騎在自己的後方，非常緊張，轉彎時搖搖晃晃，被警方攔下。員警準備盤查時，易男竟將口袋內一包白色物品丟進武崙溪中，企圖滅證。派出所長立刻請消防隊支援，隨即拖下皮鞋爬進溪中，起出易男丟包的安非他命，訊後將他移送法辦。

基隆市警四分局大武崙派出所巡邏警力昨日行經基金一路208巷口時，發現一名騎著機車的男子搖搖晃晃，定睛一看發現是易姓毒品列管人口，將他攔下盤查。但易男趁機車未停妥時，竟將口袋內的毒品丟進武崙溪中，安毒在溪中載浮載沉。

派出所長葉錦志立刻聯繫119請消防車協助架設雙節梯，自己則脫下皮鞋襪子，爬下溪中找毒，果然找到易男丟棄的安非他命。

葉錦志將毒品撈起時，蹲在路邊的易男還辯稱，「你撈的地又不是我的東西」，企圖脫罪，但警方仍依法將他上銬帶回派出所偵訊。警訊後，今依違反毒品危害管制條例，將易男移送基隆地檢署法辦。

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  • 大武崙派出所的警員在溪邊，用手電筒監控毒品流向，易男則坐在一旁。（記者吳昇儒攝）

    大武崙派出所的警員在溪邊，用手電筒監控毒品流向，易男則坐在一旁。（記者吳昇儒攝）

  • 大武崙派出所所長葉錦志（中）脫鞋下溪找毒。（記者吳昇儒攝）

    大武崙派出所所長葉錦志（中）脫鞋下溪找毒。（記者吳昇儒攝）

  • 所長攀梯下溪打撈毒品。（記者吳昇儒攝）

    所長攀梯下溪打撈毒品。（記者吳昇儒攝）

  • 所長葉錦志在武崙溪中找到毒品。（記者吳昇儒攝）

    所長葉錦志在武崙溪中找到毒品。（記者吳昇儒攝）

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