三重清晨惡煞砍人 青少年1命危1受傷

2017-03-21 09:08

〔即時新聞／綜合報導〕新北市三重區威天宮廟前，今日清晨6時左右發生2名男子頭頸部遭砍案件，其中1名19歲少年脖子大量出血，送醫時已無呼吸心跳；另1名男子頭部刀傷長達5公分，幸好仍有意識，警方已調閱現場監視器以釐清案情並緝捕兇手。

據《蘋果日報》報導，周遭商家和宮廟人士表示，當時是有一群年輕人在早餐店聊天，突然有輛白色汽車開來，3、4名歹徒下車後拿著刀棍就開始砍殺2名受害者。

警方獲報到場後，發現脖子被砍的19歲少年血流如注，抬上救護車時沒有生命跡象，至於頭部受傷的另名男子則意識清楚，也馬上將他送醫治療。