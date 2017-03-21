老翁八卦山區失蹤3日 百人大搜山

消防、救難人員研判老翁可能出沒的區域。（記者湯世名翻攝）

2017-03-21 08:55

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化縣花壇鄉77歲宋姓老翁本月19日在彰化市銀行山區走失，至今未返家，警方、消防接獲家屬報案調閱路口監視器，發現老翁徒步沿著八卦山走往山裡，失去蹤影，消防局與警方連日來搜尋未獲，今天出動上百人大搜山，消防局並提供老翁照片協尋，呼籲有民眾發現老翁行蹤立即向相關單位通報，讓老翁平安回家。

彰化縣消防局第一大隊長邱聰佳儘管即將高陞副局長，連日來仍親自前往慈惠堂「前進指揮所」坐鎮指揮。邱聰佳表示，宋姓老翁本身有失智症狀，走失當天頭戴紅色帽子，穿黑色雨鞋、白色長袖，本身有駝背，並蓄有鬍子。

邱聰佳指出，宋姓老翁前天與家屬在彰化市銀行山活動時，家屬才一個轉身老翁就不見蹤影，尋找未果後向警方、消防單位報案，警方調閱路口監視器發現老翁曾在寶山路出現，因此把重兵擺在相關森林、山谷區域搜尋。

今天上午8時，包括消防局、警方、民防及民間救難單位人員都投入協尋宋姓老翁，還有人員進入賞鷹平台區下方的山谷搜尋，希望能把握黃金搜救時間找到老翁。