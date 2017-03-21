警員登合歡東峰失蹤11天 發現疑似滑落痕跡

花蓮、南投消警及神鷹等民間搜救人員，連日來在合歡東峰及奮進山域搜尋。（南投縣消防局提供）

2017-03-21 08:35

〔記者陳鳳麗／南投報導〕本月10日獨自登合歡東峰的台中市警員潘富萬，通報失蹤到今天已11天，搜救人員昨天發現疑似潘員墜落的地點，今天花蓮、南投的消、警增派人力，並請神鷹搜救隊和高雄飛鷹搜救隊員增加支援人力，希望能找到人。

59歲的潘富萬，是在10日隻身騎機車上合歡山，機車放在松雪樓，再從松雪樓登山口登合歡東峰，當晚沒有回家，家人隔日報案，當天展開搜尋，並曾請空軍直升機協助空中搜尋，包括合歡東峰、合歡尖山、小奇萊等山域都搜尋過，但是到昨天仍未找到人。

昨天搜救人員在合歡東峰搜尋，在偏離步道的一處斷崖，發現有疑似人滑落痕跡，今日加派搜尋人力，並再度申請空軍直升機協助空中協尋，希望順利找到失蹤多日的潘姓警員。