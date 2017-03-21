偏僻工寮進出車多？ 警夜襲賭場逮26人
2017-03-21 07:25
［記者黃淑莉／雲林報導］雲林斗南警方昨天深夜破獲大型職業賭場，查獲25名男女賭客、近百萬元賭資，全案現由警方偵辦中。
斗南警方日前接獲檢舉，指位在古坑崁腳村偏僻空屋有職業賭場，警方多日蒐證發現賭場負責人擔心被查獲，經常更換位置，斗南警方昨天晚上8點多由副分局長李建興率領20多名警力，前往先前掌握的地點埋伏，不料賭場突然更換地點徒勞無功。
警方不放棄四處搜尋，發現崁腳村後窟山區一處工寮車輛異常進出，狹窄的產業道路口還有人持無線電對講機把風，重新部署警力，10點半制伏把風人員，破門衝入賭場，屋內20多人看到警察滿臉錯愕。
警方清查現場有16男、9女，共25名賭客，另查扣賭具、賭資近百萬元，全部帶回分局偵辦中。
警方表示，該賭場是賭「連寶」，即翻動只有紅白的骰子後開盤，再對應賭客下注計算賠率，賠率最高3倍，一場輸贏可在百萬元左右，早年相當盛行，警方強力取締後已很少見。
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