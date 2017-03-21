路燈下男童打赤膊 所長哽咽：警察叔叔會保護你

2017-03-21 07:00

〔記者王捷／台南報導〕今日凌晨近2時許，市警三分局海南派出所盤查時，發現王姓男童打赤膊在夜裡哭泣，所長莊世雄見王童泣不成聲，哽咽說到「警察叔叔」會保護他，將王童帶回警所後，才得知王童父親因為是攤販，凌晨要補貨不在家，他凌晨醒來發現父親不在，激動的連衣服都來不及穿就跑出來找父親，警方將王童帶回家後，父親也剛返家後，父子倆相擁哭泣，結束王童的尋父記。

今年11歲的王童，在單親家庭中長大，年紀還小的他不曉得父親為了養家，白天擺攤做生意，晚上陪他吃完晚飯，等他睡著才會出門補貨，不過20日晚間有些悶熱，王童在21日凌晨被熱醒，發現父親不在身邊，又發現父親手機放在家中，擔心有「壞人」來找父親，嚇得連衣服都來不及穿，就跑出門找父親。

王童在黑夜中像無頭蒼蠅般亂竄，直到精疲力竭，只好站在海佃路一帶的路燈下哭泣，海南所警員正好在附近巡邏，巡佐陳振桔發現王童，以為他遭家暴，因此立刻通報所長莊世雄，但王童泣不成聲，直對著莊世雄說想要找爸爸，莊世雄想到小時候與父親相處時間不長，也差點掉下眼淚，安慰男童說「別怕警察叔叔會保護你」。

警方將王童帶回警所後，得知王童家的位置，警方要王童先寫紙條，告知父親去處，換衣服到警所等父親回家，不過王童換完衣服後父親剛好返家，父子倆相擁而泣，王父自稱給警方添麻煩，要不是為了生活，一定會陪在孩子身邊，警方要父親留下基本資料後，才放心離開。