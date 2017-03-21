鎮瀾宮義工嗆中風伯「衝三小」 讓標哥怒了！
2017-03-21 07:39
〔即時新聞／綜合報導〕昨天有網友在臉書「爆料公社」PO出一段影片，一名大甲鎮瀾宮義工對著坐電動車的阿伯嗆聲「衝三小」，還用力推阿伯的電動車，疑似要翻倒，引發許多網友痛批，紛紛呼叫鎮瀾宮董事長顏清標出來，顏清標昨受訪透露，他得知消息後回電給廟方，回譙：「心情不好不要來！對阿伯不禮貌就是不對」，一度相當震怒。該名義工事後也道歉，解釋當時不是要弄翻阿伯，是要把車拉出。
有網友PO出一段監視器影片到「爆料公社」，一名阿伯乘坐電動代經過廟旁，遇到一輛逆向搬運車正在上下貨，阿伯繞路時不小心撞上，沒想到駕駛大罵「衝三小」，還下車疑似用力推阿伯的電動車，這時一名婦人出聲制止。畫面一PO，網友紛紛痛批太誇張，質疑欺負老人家，還有人要「標哥」出面。
《蘋果日報》報導，顏清標回應，昨天他在新竹，有打電話回廟裡瞭解情況，廟方解釋，是該名陳姓義工心情不好，說話比較大聲，當下他就回說「心情不好不要來！對阿伯不禮貌就是不對」，指示廟裡要做好管理。後來知道義工本是要幫忙將卡住的電動車拖出，動作過大才引起誤會，才比較消氣。
在場目擊的攤商也說，阿伯因中風開電動車，不慎撞上搬運車，車子卡住，陳姓義工講話比較大聲，但並沒有要將車翻倒，而是要把車拉出。當事人陳姓義工也表達歉意說，當時阿伯車子卡在搬運車，他才一心急大聲說話，而他也不是要弄翻阿伯，是要把車拉出。
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