| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
大師94狂 灌醉樂迷的雪莉雙桶吉他
 首頁 > 社會

賣淫收假鈔還被抓 她翹腳回：恁祖媽有梅毒

2017-03-21  06:18

〔記者王捷／台南報導〕馬姓女子疑似在台南某公園賣淫，但今日凌晨收到假鈔，氣得在公園四處尋找男客，她看見警員正在盤查兩名街友，其中一名疑似是男客，因此靠近確認，沒想到卻被警員發現，安非他命吸食器突出背包，被逮回警所後，警方得知她收到假鈔，想安慰她，不料她輕鬆回：「沒差，恁祖媽有梅毒」（台語），訊後警方將她依毒品危害防制條例移送法辦。

40歲的馬女有輕度智障，自稱因為吸毒，家中又有念國小的孩子，所以才會到公園「加減賺」，收費一次為500到1000元不等，地點就在公園的陰暗處完事，不過今天有男客做完以後，就拿著一包厚厚一疊的紅包給她，起初她很高興，不過一翻開才發現都是背面空白的假鈔，氣得到處找該名男客算帳。

今日凌晨2時許，馬女晃到火車站附近時，她發現有兩名街友正被警方盤查，其中一名街友的背景，疑似就是剛剛與她交易的男客，不過當她靠近警員時，警員發現馬女的手提包，露出一截安非他命吸食器，立刻要求馬女將吸食器交出來，並在她身上發現一小包安毒，與兩支自製的安毒吸食器。

馬女被逮後，警方問她身上的假鈔哪來？她才說，她在公園當流鶯，假鈔是不知名的男客給的，該男客應該也是街友，警員覺得馬女運氣不好，賣淫收到假鈔還被抓，因此想安慰她，沒想這時馬女卻一派輕鬆，翹腳回說，反正她有梅毒，讓警員不曉得該如何接話。

訊後，警方將她依毒品危害防制條例移送法辦，不過由於找不到男客及其他性交易證據，所以社會秩序維護法罪嫌不能成立。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

廣告
  • 馬姓女子自稱在公園裡賣淫，但收到假鈔，不過她被逮後供稱沒關係，她有梅毒。（記者王捷攝）

    馬姓女子自稱在公園裡賣淫，但收到假鈔，不過她被逮後供稱沒關係，她有梅毒。（記者王捷攝）

  • 警方發現，馬女吸食器突出包包外，因此將她逮捕。（記者王捷攝）

    警方發現，馬女吸食器突出包包外，因此將她逮捕。（記者王捷攝）

  • 警方發現馬女身上僅有21元，剩下的都是假鈔。（記者王捷攝）

    警方發現馬女身上僅有21元，剩下的都是假鈔。（記者王捷攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 吸毒 賣淫
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧綠咖哩雞
古早味點心✧麥仔煎
輕鬆煮✧杏鮑菇菜飯
草莓怎麼洗才正確？
轉寄

標題：賣淫收假鈔還被抓 她翹腳回：恁祖媽有梅毒


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月21日‧星期二‧丁酉年二月廿四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.