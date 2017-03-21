賣淫收假鈔還被抓 她翹腳回：恁祖媽有梅毒

2017-03-21 06:18

〔記者王捷／台南報導〕馬姓女子疑似在台南某公園賣淫，但今日凌晨收到假鈔，氣得在公園四處尋找男客，她看見警員正在盤查兩名街友，其中一名疑似是男客，因此靠近確認，沒想到卻被警員發現，安非他命吸食器突出背包，被逮回警所後，警方得知她收到假鈔，想安慰她，不料她輕鬆回：「沒差，恁祖媽有梅毒」（台語），訊後警方將她依毒品危害防制條例移送法辦。

40歲的馬女有輕度智障，自稱因為吸毒，家中又有念國小的孩子，所以才會到公園「加減賺」，收費一次為500到1000元不等，地點就在公園的陰暗處完事，不過今天有男客做完以後，就拿著一包厚厚一疊的紅包給她，起初她很高興，不過一翻開才發現都是背面空白的假鈔，氣得到處找該名男客算帳。

今日凌晨2時許，馬女晃到火車站附近時，她發現有兩名街友正被警方盤查，其中一名街友的背景，疑似就是剛剛與她交易的男客，不過當她靠近警員時，警員發現馬女的手提包，露出一截安非他命吸食器，立刻要求馬女將吸食器交出來，並在她身上發現一小包安毒，與兩支自製的安毒吸食器。

馬女被逮後，警方問她身上的假鈔哪來？她才說，她在公園當流鶯，假鈔是不知名的男客給的，該男客應該也是街友，警員覺得馬女運氣不好，賣淫收到假鈔還被抓，因此想安慰她，沒想這時馬女卻一派輕鬆，翹腳回說，反正她有梅毒，讓警員不曉得該如何接話。

訊後，警方將她依毒品危害防制條例移送法辦，不過由於找不到男客及其他性交易證據，所以社會秩序維護法罪嫌不能成立。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆