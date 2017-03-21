藥廠董座胞兄登山迷路 警、消跨日搜救尋獲
2017-03-21 06:00
搜救人員在步道旁草叢尋獲張男。（記者余衡翻攝）
〔記者余衡／新北報導〕新北市三峽區二鬮山區，昨晚傳出民眾登山迷失方向，經動員近50名警、消人員徹夜搜山，今天凌晨近1點時總算尋獲74歲張姓男子，張男被尋獲時略受驚嚇，且因缺乏糧食飲水體力不支，所幸意識清醒，目前正送醫觀察中。
據了解，張男是附近一間藥廠董座的胞兄，他昨天下午3點半左右告知員工「要到附近山區走走，傍晚前會回來」，不料入夜後遲遲不見人影，員工焦急撥打張男手機，一度因收訊不佳杳無音訊，正當眾人急如熱鍋螞蟻，昨晚7點多接獲回電，指自己狀況平安但於山區迷途，員工立即向消防隊求助。
消防局獲報後派出40多名警、義消前往，會同轄區吉埔派出所員警在二鬮路79號附近集結，從登山口進入徹夜搜救，至今日凌晨近1點左右，在登山步道旁草叢聽聞微弱人聲，總算尋獲張男。
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