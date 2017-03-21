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澎湖公車撞雨遮木頭插窗 20餘名乘客虛驚一場

2017-03-21  00:13

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕一輛由馬公發車行駛至西嶼外垵的澎湖公車，夜間行駛在通樑大榕轉彎處，撞擊鄉公所造景用的雨遮，木頭還插入車窗內，駕駛緊急停車，並協調另一部公車載運車內20餘名乘客前往外垵，並通知交通警察趕往現場處理。

警方調查指出，由陳姓公車駕駛的790-XH公車，20日晚間9時20分由馬公載客前往西嶼外垵，沿著通樑村內道路行駛，晚間10時10分準備右轉至跨海大橋向西嶼方向前進，在轉彎處擦撞至路旁雨遮，散落的木條還直插進入前車窗內，所幸未傷及乘客，司機緊急將公車停在路旁，並疏散20餘名乘客下車。

由於發生意外時，剛好另一部公車行經通樑會車，經過司機緊急協商，由另輛公車載乘20餘名乘客前往外垵；白沙警分局交通分隊獲報後抵達現場，進行會勘採證，初步了解司機誤判雨遮寬度，才會不慎擦撞造景雨遮，詳細肇事原因刻由警方調查中，澎湖縣公共車船管理處也派員前往現場協助處理。

根據了解，遭到公車擦撞的雨遮民宅，產權為白沙鄉公所，原本是提供通樑安檢所使用，但安檢所遷移後已外包承租，至於造景雨遮是否寬度過大？將進一步調查釐清車禍責任；澎湖車船管理處也將在21日派員與鄉公所會商，洽談相關賠償事宜。

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  • 公車前車窗還插著木條，所幸無人傷亡。（記者劉禹慶攝）

    公車前車窗還插著木條，所幸無人傷亡。（記者劉禹慶攝）

  • 白沙鄉公所鄉產雨遮，深夜遭到公車擦撞。（記者劉禹慶攝）

    白沙鄉公所鄉產雨遮，深夜遭到公車擦撞。（記者劉禹慶攝）

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