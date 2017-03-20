| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
南蘇丹客機墜毀機場 傳機上44人全數生還 民進黨前黨工李明哲 傳入境中國失聯逾34小時 大師94狂 灌醉樂迷的雪莉雙桶吉他
 首頁 > 社會

北市崇德街洗澡一氧化碳中毒 母子4人送醫

2017-03-20  23:58

〔記者姚岳宏／台北報導〕台北市信義區崇德街一棟民宅晚間發生一氧化碳中毒意外，晚間近10時，一家5口正洗澡時，母親與就讀國中、國小的3名子女突感身體不適，消防局據報到場先將人送醫，並在現場測得一氧化碳濃度值高達800ppm，初步研判應為使用熱水器卻未開窗，才會發生意外。

據了解，該戶熱水器裝設在一樓後側陽台，陽台有加窗，當時卻未開啟，而熱水器又無強制排氣裝置，才會發生意外，一開始是母親感到不適，先由父親送往國泰醫院，再由救護車將13歲男童、11歲男童及9歲女童送醫急救，幸虧發現得早，送醫眾人當時意識均清醒，暫無生命危險。

廣告
  • 北市崇德街一間民宅晚間發生一氧化碳中毒意外。（記者姚岳宏攝）

    北市崇德街一間民宅晚間發生一氧化碳中毒意外。（記者姚岳宏攝）

  • 北市崇德街一間民宅晚間發生一氧化碳中毒意外。（記者姚岳宏攝）

    北市崇德街一間民宅晚間發生一氧化碳中毒意外。（記者姚岳宏攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 一氧化碳 一氧化碳中毒 洗澡 熱水器
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
泰式風味✧椰子雞湯
清爽熱炒✧菇炒秋刀
稀飯好朋友✧海苔醬
這樣炒蝦仁才脆口！
轉寄

標題：北市崇德街洗澡一氧化碳中毒 母子4人送醫


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月21日‧星期二‧丁酉年二月廿四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.