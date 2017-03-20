北市崇德街洗澡一氧化碳中毒 母子4人送醫

2017-03-20 23:58

〔記者姚岳宏／台北報導〕台北市信義區崇德街一棟民宅晚間發生一氧化碳中毒意外，晚間近10時，一家5口正洗澡時，母親與就讀國中、國小的3名子女突感身體不適，消防局據報到場先將人送醫，並在現場測得一氧化碳濃度值高達800ppm，初步研判應為使用熱水器卻未開窗，才會發生意外。

據了解，該戶熱水器裝設在一樓後側陽台，陽台有加窗，當時卻未開啟，而熱水器又無強制排氣裝置，才會發生意外，一開始是母親感到不適，先由父親送往國泰醫院，再由救護車將13歲男童、11歲男童及9歲女童送醫急救，幸虧發現得早，送醫眾人當時意識均清醒，暫無生命危險。