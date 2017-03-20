玩命關頭來拍戲？ 小黃硬騎路旁10部機車

傅男駕駛計程車暴衝肇事。（記者余衡翻攝自臉書爆料公社）

2017-03-20 22:25

〔記者余衡／新北報導〕「以為玩命關頭來拍戲，嚇死人了！」

新北市土城區今天傍晚發生計程車暴衝意外，43歲傅姓小黃駕駛，開車行經中央路、員福街口時，突然直接失控撞向路邊，造成10部機車遭撞倒，其中部份機車被壓在車底動彈不得，經派吊車協助處理目前現場已經排除，過程被拍下上傳臉書爆料公社，民眾還自嘲以為遇到電影拍攝。

警方對傅男實施酒測，發現他並未飲酒。驚魂未定的他，目前還無法說明事發過程，警方將待他情緒平穩後持續釐清事發原因。