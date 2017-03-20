民雄廣播電台前2車對撞 1人重傷送醫急救中

2017-03-20 22:20

〔記者蔡宗勳／民雄報導〕嘉義縣民雄鄉民權路往頂寮村發生兩車對撞的嚴重車禍，小貨車翻覆，車上物品散落一地，現場滿目瘡痍，景象怵目驚心，所幸只有一人傷勢較為嚴重，送醫急救中。

警方調查，今天晚上9點10分許，民權路上國家廣播電台前發生重大車禍，由於小貨車翻覆路中央，物品又四散，造成交通阻塞，請來往車輛減速或繞道行駛。