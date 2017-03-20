拖吊車架鋼纜救援「森林人」 卻遇到...

2017-03-20 23:54

〔即時新聞／綜合報導〕今晚間6時許，台北市大安區發生一起離奇車禍，一輛藍色速霸陸「森林人」休旅車行經光復南路72巷口時，不慎擦撞一輛計程車，釀「森林人」當場180度翻覆，所幸40歲吳姓男駕駛並無大礙。不料，事隔不久，拖吊車前來要將車輛翻正，卻遇到一名載著小朋友的機車騎士，疑似未注意到拖吊車與「森林人」之間連接的鋼索，當場跌摔在地，久久無法起身。

有網友在臉書社團「聯結車大貨車大客車拉拉隊運輸業照片影片資訊分享團」貼文表示「台灣最不缺的就是這種人，已經在拖吊了還硬要過，果然摔倒狗吃屎」，透過附上的影片可見，當時一輛拖吊車將鋼索連接在「森林人」上，設法將車輛翻正。

不料，此時突然出現一名載著小朋友的機車騎士，疑似是未注意到地上的鋼纜，執意要從兩車之間通過，車輛勾到鋼纜，當場重摔倒地，在一旁作業的拖吊人員，隨即上前協助，察看2人傷勢，並替他們打電話通報119，請救護車前來協助。

影片一出隨即引起網友熱議，有網友表示「看到翻車+拖吊車，想也知道在拖吊，硬要找縫鑽」、「也太粗心大意了吧！這種場景還能從中切入」、「再騎快一點就變成絕命終結站」，而也有網友質疑「雖然從中間過很白目，但是沒標示沒指揮也是事實捏」。