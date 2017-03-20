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星國4狼性侵2台女續押 法官：四處玩有逃匿能力

2017-03-20  22:16

［記者黃捷／台北報導］4名新加坡男子去年底邀約2台女喝酒，卻趁2女喝醉後性侵，士林地檢署17日依乘機性交罪嫌起訴4男，其中3男羈押禁見中，今天上午移審，士林地方法院稍早依3人涉犯最輕本刑3年以上之罪，可能串證，且3人來台都曾四處旅遊，在台有逃匿能力，裁定續押，但解除禁見。

起訴指出，劉偉城是北部某大學交換學生，他的3名友人王琨駿、陳俊穎、林煒軒，去年12月來台遊玩，4人預計12月12日返國，前一晚邀約台女小芳、小文（均化名）喝酒聊天，見2女不勝酒力，王、劉、陳3男輪流進房性侵小芳5次。

小芳喊「NO！」推擋都無效，只好哀求：「You guys can fuck me，but don’t hurt my friend.（你們可以上我，但不要傷害我朋友）！」但小文仍被林男性侵，2女清醒後，小芳直奔警局報警，小文不願追究，未告林男。

士林地院當晚裁定劉、王、陳3男羈押禁見，林男以1萬5000元交保，限制出境、出海、住居，士林地檢署17日依乘機性交罪嫌起訴4男。

士林地院今開移審庭，3人仍否認乘機性交，辯稱與台女是合意，合議庭因此認為3人有串證可能，且劉在台留學期間曾在台灣各地旅遊，王、陳來台後也自行規畫旅程，租車遊台，認3人都有能力在台逃匿，因此裁定羈押，但未禁見。

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  • 主嫌劉偉城等3狼今移審，法院裁定續押。（記者黃捷攝）

    主嫌劉偉城等3狼今移審，法院裁定續押。（記者黃捷攝）

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