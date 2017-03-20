父子聯手鑽娃娃機行竊？店家說出真相…

2017-03-20 21:48

〔記者蔡清華／高雄報導〕今天下午網路流傳一段影片，一位父親帶著兩個孩子，疑似竊取娃娃機內的物件，其中一位男童一度鑽入取物洞口，全程被網友拍下PＯ網引發議論，警方晚間找到店家說明，原來是「卡住」引發誤解。

楠梓分局今日16時搜獲民眾於網路社群PO文及上傳影片，表示高雄市楠梓區（後勁）瑞屏路1號內之夾娃娃機台疑有父子3人聯手竊取商品行為，後勁派出所立即啟動偵查機制，調派員警前去現場瞭解案情，並通知夾娃娃機業者及影片中男子到所說明。

後勁派出所所長曾智明表示，該娃娃機業者已親自到所說明案情，表示經確認監視器畫面該男子確實有投幣消費，研判因該夾娃娃機內商品體積較大，他釣得該商品後發現商品卡在娃娃機下方取出口，才會請小孩鑽進該取出口將商品取出。