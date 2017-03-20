| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
大師94狂 灌醉樂迷的雪莉雙桶吉他
 首頁 > 社會

父子聯手鑽娃娃機行竊？店家說出真相…

2017-03-20  21:48

〔記者蔡清華／高雄報導〕今天下午網路流傳一段影片，一位父親帶著兩個孩子，疑似竊取娃娃機內的物件，其中一位男童一度鑽入取物洞口，全程被網友拍下PＯ網引發議論，警方晚間找到店家說明，原來是「卡住」引發誤解。

楠梓分局今日16時搜獲民眾於網路社群PO文及上傳影片，表示高雄市楠梓區（後勁）瑞屏路1號內之夾娃娃機台疑有父子3人聯手竊取商品行為，後勁派出所立即啟動偵查機制，調派員警前去現場瞭解案情，並通知夾娃娃機業者及影片中男子到所說明。

後勁派出所所長曾智明表示，該娃娃機業者已親自到所說明案情，表示經確認監視器畫面該男子確實有投幣消費，研判因該夾娃娃機內商品體積較大，他釣得該商品後發現商品卡在娃娃機下方取出口，才會請小孩鑽進該取出口將商品取出。

廣告
  • 父親夾娃娃，兒子鑽洞取物被誤解。（記者蔡清華翻攝）

    父親夾娃娃，兒子鑽洞取物被誤解。（記者蔡清華翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 夾娃娃 夾娃娃機 娃娃機 派出所
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
泰式風味✧椰子雞湯
清爽熱炒✧菇炒秋刀
稀飯好朋友✧海苔醬
這樣炒蝦仁才脆口！
轉寄

標題：父子聯手鑽娃娃機行竊？店家說出真相…


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月20日‧星期一‧丁酉年二月廿三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.