醉男路倒醫院前遭拒收？ 院方、警消各說各話

2017-03-20 21:18

〔即時新聞／綜合報導〕一名酒醉男子日前深夜路倒在衛福部恆春旅遊醫院前的涼亭，距離醫院不到10公尺，不料前來協助路倒男子的警方及醫護人員卻將男子送往距離250公尺遠的南門醫院，儘管男子隔天酒醒後自行返家並無生命危險，但對於為何「捨近求遠」，事後警、消及院方警衛各說各話，讓事件意外成為一場羅生門。

根據蘋果日報報導，本月17日晚間11時許，一名46歲趙姓男子，酒後路倒在恆春旅遊醫院前的涼亭，屏東縣消防局據報派出救護車於深夜11點05分出勤，並在2分鐘內就抵達現場，並將他送往南門醫院，就醫紀錄記載著「病人酒醉路倒，睡於恆春醫院涼亭」，趙男隔天酒醒後就自行返家，並無大礙。

明明就路倒在醫院前方涼亭，卻沒有接納病患，恆春旅遊醫院副院長陳明智出面解釋，當晚醫院警衛巡邏發現趙男後，有立即通報院方醫護人員前來協助，醫護人員發現趙男渾身酒味正在睡覺，將他扶起詢問後，趙男也表明不需就醫，再經醫護人員檢視評估後研判趙男並無迫切就醫需求，加上院內有急診及車禍病患需救治，便先行離去，事後發現趙男被轉診到南門醫院，讓急診室醫護人員也都覺得莫名其妙。

恆春警分局長曾學貴表示，一般處理路倒民眾的標準作業程序就是協助就醫；而當天前去處理的員警也曾詢問過是否就近在恆春醫院就醫，但醫院警衛卻回說醫院拒收，才將他轉院；而恆春醫院警衛受訪時則推稱，他也是聽警方說才知醫院不收，「我當時就覺得很驚訝！」

而恆春消防分隊則表示，當初接獲勤務中心通報派員到場協助時，處理的員警說，醫院警衛表示恆春醫院拒收，才將趙男轉送南門醫院，讓前往處理的醫護人員納悶表示「人都在醫院外了，為何要轉送。」

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