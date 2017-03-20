1噸重大理石片爆頸 工人送醫不治

2017-03-20 19:56

〔記者徐聖倫／新北報導〕大理石爆頸！54歲李姓工人今晚間6時許於新北市永和區保生路、仁愛路口大樓工地施工，不料他竟被裝潢外牆的1噸重大理石片壓到頸部，當場失去生命徵象，警消獲報趕抵將李某送醫，仍回天乏術。

警方調查，現場吊臂纜繩並未斷裂，現仍不知為何大理石片會壓到李某。李某同事發現他時，他已被壓住，李某同事大聲尖叫，大夥兒才發現大事不妙。警方將持續調閱相關監視器，同時將請專業人士檢查機具，以釐清詳細事發原因。