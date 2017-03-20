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遭國民黨罵「打自己小孩」 邱豐光赴保大挺基層

2017-03-20  22:44

〔記者鄭景議／台北報導〕客委會主委李永得昨天遭到保安警察大隊第五中隊盤查，台北市警察局局長邱豐光指示督察室就員警執勤有無違反警職法規定，詳加調查，被國民黨文傳會副主委胡文琦稱是在「打自己小孩」給民進黨看；不過邱豐光今日現身保大發加菜金慰問員警，表達力挺基層之意。

今日下午4時許，邱豐光與主任秘書方仰寧現身保大，當面發給保大五中隊隊長陳豐盛加菜金新台幣10000元整，邱豐光低調表示市長柯文哲與他都支持員警依法行政，希望基層不要因為此次事件氣餒，日後持續保持平常心執法。

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  • 北市警察局長邱豐光（中）攜同主任秘書方仰寧（右二）前往保大發加菜金。（記者鄭景議翻攝）

    北市警察局長邱豐光（中）攜同主任秘書方仰寧（右二）前往保大發加菜金。（記者鄭景議翻攝）

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