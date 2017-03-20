驚奇照！「森林人」擦撞小黃 竟整個翻過來

一輛藍色速霸陸「森林人」擦撞計程車，竟意外翻覆。（記者姚岳宏攝）

2017-03-20 22:29

〔記者姚岳宏／台北報導〕晚間近6時，台北市大安區華視附近巷弄內發生一起離奇車禍，一輛藍色速霸陸「森林人」休旅車經過光復南路72巷口時，不慎擦撞一輛橫向行駛的小黃計程車，由於當時休旅車向左閃避，右前輪剛好騎上計程車的前保險桿，導致重心高的休旅車當場180度整個翻覆，現場景況駭人，所幸休旅車40歲吳姓男駕駛當時有綁安全帶，車禍後奇蹟似的自行爬出車外，身上也無明顯外傷，算是不幸中的大幸。

吳男脫困後向警方表示，因為閃避來車才會翻車，北市消防局救護車據報到場，發現吳男仍有頭暈症狀，將他送往國泰醫院目前留院觀察中；小黃李姓運將則無受傷，目前轄區大安交通分隊員警仍在現場釐清事發原因。