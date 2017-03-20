| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
大師94狂 灌醉樂迷的雪莉雙桶吉他
 首頁 > 社會

驚奇照！「森林人」擦撞小黃 竟整個翻過來

一輛藍色速霸陸「森林人」擦撞計程車，竟意外翻覆。（記者姚岳宏攝）

2017-03-20  22:29

〔記者姚岳宏／台北報導〕晚間近6時，台北市大安區華視附近巷弄內發生一起離奇車禍，一輛藍色速霸陸「森林人」休旅車經過光復南路72巷口時，不慎擦撞一輛橫向行駛的小黃計程車，由於當時休旅車向左閃避，右前輪剛好騎上計程車的前保險桿，導致重心高的休旅車當場180度整個翻覆，現場景況駭人，所幸休旅車40歲吳姓男駕駛當時有綁安全帶，車禍後奇蹟似的自行爬出車外，身上也無明顯外傷，算是不幸中的大幸。

吳男脫困後向警方表示，因為閃避來車才會翻車，北市消防局救護車據報到場，發現吳男仍有頭暈症狀，將他送往國泰醫院目前留院觀察中；小黃李姓運將則無受傷，目前轄區大安交通分隊員警仍在現場釐清事發原因。

廣告
  • 一輛藍色速霸陸「森林人」擦撞計程車，竟意外翻覆。（記者姚岳宏攝）

    一輛藍色速霸陸「森林人」擦撞計程車，竟意外翻覆。（記者姚岳宏攝）

  • 一輛藍色速霸陸「森林人」擦撞計程車，竟意外翻覆；警方到場釐清車禍原因。（記者姚岳宏攝）

    一輛藍色速霸陸「森林人」擦撞計程車，竟意外翻覆；警方到場釐清車禍原因。（記者姚岳宏攝）

  • 一輛藍色速霸陸「森林人」擦撞計程車，竟意外翻覆；警方到場釐清車禍原因。（記者姚岳宏攝）

    一輛藍色速霸陸「森林人」擦撞計程車，竟意外翻覆；警方到場釐清車禍原因。（記者姚岳宏攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 擦撞 翻車 車禍 車輛翻覆
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
泰式風味✧椰子雞湯
清爽熱炒✧菇炒秋刀
稀飯好朋友✧海苔醬
這樣炒蝦仁才脆口！
轉寄

標題：驚奇照！「森林人」擦撞小黃 竟整個翻過來


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月20日‧星期一‧丁酉年二月廿三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.