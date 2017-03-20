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最恨違法卻違法！ 名嘴：警察真的要改變

李永得昨天遭警方攔查，事件引發連串風波。（記者鄭景議翻攝）

2017-03-20  19:50

〔即時新聞／綜合報導〕客委會主委李永得昨買飲料時遭攔檢，引發警察權限爭議，名嘴羅友志今天（20日）在臉書認為，警察最恨人家「違法」，但現在卻在做違法的事，「兄弟們（指警察），你們真的要改變了…」

李永得遭盤檢引發軒然大波，許多人質疑警察權限問題，羅友志今天也表示，警察不應拿「警察職權行始法」來當治安手段毫無進步的藉口，並強調大法官535號解釋，幾乎就宣告其中6、9等條是「違法」。

他反問，兄弟們，你們不是最恨人家「違法」的，不是嗎？為什麼你自己卻要一直做，被宣告「違法」的事呢？並強調警察真的必須改變。

羅友志以美國友人為例，台灣常因防酒駕封路，但在美國「封路」是發生「超大維安事件」才會發生，他反問「酒駕，真的只有『封路臨檢』，才可以解決嗎？毒品，真的只有到酒店打斷人民娛樂的權利，看身份證才抓得到嗎？」

他認為一定有更進步的方法，而不是公然違法，最後也對警方喊話，「加油啦，警察兄弟！」

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  • 羅友志認為警察應該加油。（圖擷自羅友志臉書）

    羅友志認為警察應該加油。（圖擷自羅友志臉書）

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