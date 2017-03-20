最恨違法卻違法！ 名嘴：警察真的要改變
2017-03-20 19:50
李永得昨天遭警方攔查，事件引發連串風波。（記者鄭景議翻攝）
〔即時新聞／綜合報導〕客委會主委李永得昨買飲料時遭攔檢，引發警察權限爭議，名嘴羅友志今天（20日）在臉書認為，警察最恨人家「違法」，但現在卻在做違法的事，「兄弟們（指警察），你們真的要改變了…」
李永得遭盤檢引發軒然大波，許多人質疑警察權限問題，羅友志今天也表示，警察不應拿「警察職權行始法」來當治安手段毫無進步的藉口，並強調大法官535號解釋，幾乎就宣告其中6、9等條是「違法」。
他反問，兄弟們，你們不是最恨人家「違法」的，不是嗎？為什麼你自己卻要一直做，被宣告「違法」的事呢？並強調警察真的必須改變。
羅友志以美國友人為例，台灣常因防酒駕封路，但在美國「封路」是發生「超大維安事件」才會發生，他反問「酒駕，真的只有『封路臨檢』，才可以解決嗎？毒品，真的只有到酒店打斷人民娛樂的權利，看身份證才抓得到嗎？」
他認為一定有更進步的方法，而不是公然違法，最後也對警方喊話，「加油啦，警察兄弟！」
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 李永得遭警方攔查 現場狀況影片曝光
- 中職》陳金鋒接富邦副領隊 開季前正式宣布
- 《在街角，遇到飛行》 介紹北市12條私房賞鳥路線
- 國父陵園委員會 學者籲廢除
- 蔡英文：「台日友好」已琅琅上口
- （影音）宥勝尼泊爾遭勒索 竟笑喊：怎麼有點高興
- 〈職場觀察員〉能力不夠強 靠好態度補強
- 房屋稅免稅門檻 台東縣微調1千元
- 大安區樂齡中心 揭牌
- 中職》馮勝賢接秘書長 球員出身第一人
- 跌破眼鏡！台人最愛國家竟非日本 而是...
- 柯P證婚沒用 同志婚假請不到
- 挨批耍官威 李永得：理性論法
- 民調：57％美國年輕人 視川普為非法總統
- 中職》力挺Frankie？高國輝：比大義可愛（影音）
- 阿扁現身319餐會 陳致中：父親向支持者致意
- 暗殺？ 崔順實女兒律師離奇猝死
- 中職》悍將新主客場球衣 吉祥物、啦啦隊全亮相（圖輯）
- IRONMAN鐵人3項 外籍好手封王稱后
- （影音）曹西平為龍千玉抱不平 澄清從未瞞婚的原因是「她不紅」
- 《北市》髒亂公廁挨罰 7成歸市府管
- 自由廣場》〈澄社評論〉危老屋重建無需另立法
- 苑裡雜糧復興運動 讓學童親近小麥
- 綠島鋪設「華清池」明為受污沙石「洗凝脂」
- （影音）王馨平餘「波」盪漾 遭轟母乳教學
- 中職Live》曾陶鎔、許基宏背靠背開轟 兄弟強攻5分大局
- 梁修身操刀台版太陽的後裔
- 台股收盤上漲4.28點 報9912.97點
- 過招侍JAPAN 梅登、川崎耍幽默
- 新台幣收30.527元 連4升並創近2年半新高
- 公司挨酸專收垃圾 春風：資源回收錯了嗎
- 自由共和國》林孟皇／有感司改 讓檢察官走下偵查庭
- 自由開講》躺著也中槍的台肥
- 台灣罕見迷鳥 細嘴鷗台東現蹤
- 不解網劇「ㄈㄈ尺」遭腰斬 法比歐搭國手改拍微電影
- 謝哲青返鄉 拍片分享花蓮之美
- 美國務卿訪北京 未透露是否敲定川習會
- 國民黨要李永得自省 徐永明痛批：無腦弱智
- 〈熱門族群〉智邦本週公布財報 網通股引領期盼
- 力拚再起》崎頂海水浴場 辦海泳嘉年華
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：最恨違法卻違法！ 名嘴：警察真的要改變
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分