通緝男遇警狂嚼檳榔裝淡定 被搜出毒罪加一等

2017-03-20 20:52

〔記者黃良傑／高雄報導〕侯姓通緝男下車買檳榔，因搭乘的自小客車違規併排，高市保大特警上前盤查發現他遭通緝，告知他「法院在找你」，侯男嚼著檳榔淡定回「好」，伸手受銬時，又被警方搜獲108公克毒品，再多加一罪送辦。

警方今天指出，在新興區發現一輛汽車違規併排停車，上前勸導並盤查車內2名男子，副駕駛座的侯男（22歲）稱為買檳榔才臨停，侯男淡定地邊嚼檳榔邊回警話，特警查出侯男日前因過失傷害案，被高雄地院發布通緝，警方告知「法院在找你！」並依法附帶搜查人車。

除在侯男的褲頭查獲22包K毒，還在副駕駛座踏墊下查獲18包毒咖啡包，他坦承毒品是他所有，準備帶去參加朋友的生日派對，免費提供毒趴同樂，毒品與車上的曾姓友人無關，警方對曾男採尿送驗。

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