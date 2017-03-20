老闆娘打傷外勞 公司出面和解 還是被起訴

2017-03-20 22:53

［記者楊政郡／台中報導］台中市一家塑膠工廠雇用印尼勞工蘇娜（譯名），已經工作超過3年，去年2月沈姓老闆娘發現蘇娜偷懶，打了她兩巴掌，5月又看到她偷休息，拿掃把打到多處受傷，蘇娜提告後，公司出面與蘇娜達成和解賠償數萬元後，蘇娜也離境回印尼，可是檢察官發現蘇娜與公司和解，卻未與沈姓老闆娘和解，也未表明撤銷告訴，仍依傷害罪嫌起訴沈婦。

檢方指出，這家塑膠工廠，從99年間雇用印尼籍勞工蘇娜，102年期滿後，蘇娜又繼續申請入境，也是到這家塑膠工廠上班，105年2月有次沈姓老闆娘看見她偷懶，突然甩了兩巴掌（未受傷），同年5月23日晚上又看到蘇娜偷懶，這次是拿起掃把打了好幾下，造成頭部、下背、上臂、大腿、右腰等多處挫傷。

105年5月間蘇娜進行外勞例行健檢，跟同鄉聊天、訴苦，說她被老闆娘打，同鄉建議她驗傷報案，蘇娜驗傷後透過仲介向豐原分局報案。

檢方指出，沈婦坦承打人，沈婦也拿出蘇娜與公司所簽訂和解書，檢察官發現這和解書內容是蘇娜與公司的和解，並不是蘇娜與行為人的和解，且沒有收到原告撤回告訴書狀，據了解蘇娜本人也在同年6月回印尼了，依法還是要起訴。