| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
大師94狂 灌醉樂迷的雪莉雙桶吉他
 首頁 > 社會

老闆娘打傷外勞 公司出面和解 還是被起訴

2017-03-20  22:53

［記者楊政郡／台中報導］台中市一家塑膠工廠雇用印尼勞工蘇娜（譯名），已經工作超過3年，去年2月沈姓老闆娘發現蘇娜偷懶，打了她兩巴掌，5月又看到她偷休息，拿掃把打到多處受傷，蘇娜提告後，公司出面與蘇娜達成和解賠償數萬元後，蘇娜也離境回印尼，可是檢察官發現蘇娜與公司和解，卻未與沈姓老闆娘和解，也未表明撤銷告訴，仍依傷害罪嫌起訴沈婦。

檢方指出，這家塑膠工廠，從99年間雇用印尼籍勞工蘇娜，102年期滿後，蘇娜又繼續申請入境，也是到這家塑膠工廠上班，105年2月有次沈姓老闆娘看見她偷懶，突然甩了兩巴掌（未受傷），同年5月23日晚上又看到蘇娜偷懶，這次是拿起掃把打了好幾下，造成頭部、下背、上臂、大腿、右腰等多處挫傷。

105年5月間蘇娜進行外勞例行健檢，跟同鄉聊天、訴苦，說她被老闆娘打，同鄉建議她驗傷報案，蘇娜驗傷後透過仲介向豐原分局報案。

檢方指出，沈婦坦承打人，沈婦也拿出蘇娜與公司所簽訂和解書，檢察官發現這和解書內容是蘇娜與公司的和解，並不是蘇娜與行為人的和解，且沒有收到原告撤回告訴書狀，據了解蘇娜本人也在同年6月回印尼了，依法還是要起訴。

廣告
  • 台中一家塑膠工廠的沈姓老闆娘，打傷雇用的印尼籍移工蘇娜，檢察官發現蘇娜與公司和解，卻未與沈姓老闆娘和解，也未表明撤銷告訴，仍依傷害罪嫌起訴沈婦。圖為台中司法大廈。（資料照，記者張瑞楨攝）

    台中一家塑膠工廠的沈姓老闆娘，打傷雇用的印尼籍移工蘇娜，檢察官發現蘇娜與公司和解，卻未與沈姓老闆娘和解，也未表明撤銷告訴，仍依傷害罪嫌起訴沈婦。圖為台中司法大廈。（資料照，記者張瑞楨攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 傷害罪 台中 外籍勞工 外籍移工
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
泰式風味✧椰子雞湯
清爽熱炒✧菇炒秋刀
稀飯好朋友✧海苔醬
這樣炒蝦仁才脆口！
轉寄

標題：老闆娘打傷外勞 公司出面和解 還是被起訴


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月20日‧星期一‧丁酉年二月廿三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.