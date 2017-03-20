老闆娘打傷外勞 公司出面和解 還是被起訴
2017-03-20 22:53
［記者楊政郡／台中報導］台中市一家塑膠工廠雇用印尼勞工蘇娜（譯名），已經工作超過3年，去年2月沈姓老闆娘發現蘇娜偷懶，打了她兩巴掌，5月又看到她偷休息，拿掃把打到多處受傷，蘇娜提告後，公司出面與蘇娜達成和解賠償數萬元後，蘇娜也離境回印尼，可是檢察官發現蘇娜與公司和解，卻未與沈姓老闆娘和解，也未表明撤銷告訴，仍依傷害罪嫌起訴沈婦。
檢方指出，這家塑膠工廠，從99年間雇用印尼籍勞工蘇娜，102年期滿後，蘇娜又繼續申請入境，也是到這家塑膠工廠上班，105年2月有次沈姓老闆娘看見她偷懶，突然甩了兩巴掌（未受傷），同年5月23日晚上又看到蘇娜偷懶，這次是拿起掃把打了好幾下，造成頭部、下背、上臂、大腿、右腰等多處挫傷。
105年5月間蘇娜進行外勞例行健檢，跟同鄉聊天、訴苦，說她被老闆娘打，同鄉建議她驗傷報案，蘇娜驗傷後透過仲介向豐原分局報案。
檢方指出，沈婦坦承打人，沈婦也拿出蘇娜與公司所簽訂和解書，檢察官發現這和解書內容是蘇娜與公司的和解，並不是蘇娜與行為人的和解，且沒有收到原告撤回告訴書狀，據了解蘇娜本人也在同年6月回印尼了，依法還是要起訴。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
社會‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 李永得遭警方攔查 現場狀況影片曝光
- 中職》陳金鋒接富邦副領隊 開季前正式宣布
- 近10年新高！ 聲寶去年每股將配現金股利1.4元
- 洪曉蕾又「戀」了？ 神秘閃光究竟是…
- 港子國小爆發亂砍樹 社會處澄清為修剪樹冠
- 繁星成績稱霸台南市 新化高中師生拜廟還願
- NBA》湖人公鹿大亂鬥 聯盟重罰3人共228萬
- 經典賽》遇到偶像克蕭 日本巨投一秒變粉絲
- 真實版愛麗絲夢遊仙境 他追兔子結果受困樹洞...
- 中職》馮勝賢接秘書長 球員出身第一人
- 跌破眼鏡！台人最愛國家竟非日本 而是...
- 中國玉米庫存過剩 農民開始減少種植
- 大甲媽遶境新港 跟環保天使合照有禮物
- 《中英對照讀新聞》World’s Oldest Plant-Like Fossils Discovered in India－World’s Oldest Plant-Like Fossils Discovered in India
- 中職》Lamigo戰袍改款 滾金邊顯霸氣
- 「永遠的女神」李麗華 人生就是電影史
- 獵殺金正恩 美韓軍演重點
- 書劍集》美、中的貿易沙文主義
- 挨批耍官威 李永得：理性論法
- 價值上千億 探險家找到2戰「黃金沉船」
- 台東大學尼伯特災損逾7千萬 辦義賣展籌經費
- （影音）小球開唱兼燃脂 和歌迷約好拿全勤
- 呷小吃美食說英語嘛ㄟ通 英語標章認證輔導起跑
- 楊冪喜懷二胎？ 低調現身婦產科
- 〈異同OPEN講〉同婚法 請理性溝通
- 經典賽》瓊斯美技沒收隊友全壘打 總教練樂歪（影音）
- 小鍾楚紅賺231萬養不起家 今提告解約勝訴
- 法務部擬修法 環保查緝員將具司法警察權
- 嘉納回心轉意不離婚 小班成功戒酒全靠XX
- 香港美食節目 我國旗被修圖
- 監委巡察尖石 建議推廣科技警政和部落建物合法化
- 東南亞語導遊嚴重不足 立委要求考試主辦權回到觀光局
- 力拚再起》崎頂海水浴場 辦海泳嘉年華
- 藥品溯源追蹤 將納入10種常用藥
- 天公不作美 香港天后濕身路跑差點沒氣
- 渡邊直美瘦照曝光 開出另一半條件
- 台東智協「幸福轉運站」讓愛轉動
- 高鐵站「快閃」 新住民獻藝
- 統新2016年每股獲利2.78元 配發1.5元現金股利
- 台版《太陽的後裔》？ 國防部：沒要拍得跟韓劇一樣
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：老闆娘打傷外勞 公司出面和解 還是被起訴
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分