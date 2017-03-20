民眾挺警察 自費送花至保大
2017-03-20 20:15
〔記者鄭景議／台北報導〕客委會主委李永得昨天遭到保安警察大隊第五中隊盤查，他痛批北市已成警察國家，當時也有民眾認為警察作法違憲，不過也有民眾認為警察依法攔查遭官員刁難，今（20）日下午自費贈花至保大為警方打氣。
該花籃署名為「熱愛良好治安的台北市民」，今日下午派花店贈送花盆給「台北市保安警察大隊第五中隊嚴正執法加油」，還稱讚警方「公正廉明」，這樣的舉動讓警方備感溫暖，有警員表示日後會繼續為台北治安奮鬥。
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