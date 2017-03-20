開庭時胡扯檢察官罵對手行賄 李全教誹謗判拘役

2017-03-20 19:23

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕前台南市議長李全教被新竹地檢署起訴行使偽造文書案件，全案在新竹地院開庭審理時，公開指稱對方行賄司法人員才能脫身，還說是北檢某檢察官開庭時講的，然而地院勘驗台北地院開庭光碟，卻根本沒這回事，今天依誹謗罪判李全教拘役30天，可易科罰金。

判決書指出，李全教經新竹地檢署起訴涉嫌行使偽造私文書等罪嫌，新竹地院於去年4月15日下午開庭時，公開指稱「出現一個路人乙，叫做徐XX，回頭來告我偽造文書，最後我要補充，告我的人是一個詐欺背信的慣犯，他是一個身上背了很多案件的人，我本人完全沒有前科，他為什麼這麼多案子老是可以脫手，是因為他慣於使用行賄的手法。」

案經徐男提起自訴，李全教辯稱指述徐男行賄是有所本，是在台北地院出庭時，聽聞檢察官斥責徐男行賄，且這些話是為了替他自己辯解。

新竹地院向台北地院調取偵訊光碟，根本就沒有檢察官斥責徐男行賄之事，有的庭甚至連李全教本人都沒有出現。

法官認為，李全教已逾55歲，且擔任多次民意代表，應有相當豐富的社會經驗與歷練，卻在法庭內公開說出這些話，顯然是故意要讓公眾知悉，因此其誹謗犯行足以認定。

法官認為，李全教因與徐男有多件訴訟案件纏訟中，故於開庭時未將調查確認的事實陳述於眾，而發表誹謗言詞，其犯罪之動機、目的，無非是意圖影響審判，「殊值非議。」

法官認為，李全教在公開法庭中，無憑據即空言指摘徐男行賄司法人員始能脫身等不實事項，損害徐男與司法名譽，且犯後矢口否認犯行，且未與徐男和解，因此依誹謗罪判處拘役30天，得易科罰金。