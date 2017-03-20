檢察官稽查私娼寮 竹縣府誓言半年內剷平
竹北警分局調查，目前湖口鄉勝利路和榮光路私娼寮共有77間房，房間狹窄、通道幽暗。（記者廖雪茹攝）
〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣警方查緝湖口鄉榮光路私娼寮反被打，引發各界關切，新竹地檢署主任檢察官陳玉華指揮，今天會同縣府聯合稽查；私娼寮平房10年前原已被拆除，死恢復燃後，現竟變本加厲隔成77間房，也引起民眾質疑。消防官羅鈞盛表示，縣府將分3階段鐵腕掃蕩，預計最慢半年內剷平私娼寮。
警察局長溫枝發表示，湖口鄉榮光路、勝利路私娼寮，由早期磚頭厝擴大範圍，衍生大片違章建築，房間狹窄、通道幽暗，電線外露纏繞，部分建物就搭在充斥垃圾的臭水溝上，且緊鄰新竹工業區廠房，一旦發生火警或是瓦斯外洩，後果恐不堪設想；為維護公眾安全，一定要儘快拆除！
陳玉華在縣府相關局處人員陪同下，進入私娼寮暗巷訪查，稍後也前往湖口鄉公所拜會鄉長林志華，請公所配合加速查報違建。
羅鈞盛表示，縣警局在本月8日晚上執行掃黃勤務，竟遭皮條客圍毆，縣長邱鏡淳十分重視此案，經縣務會議及治安會報決議，將分3階段掃蕩，短程由警察局執行1個月封街取締，目前已無營業跡象；中期將請水電單位配合進行斷水斷電；最後等湖口鄉公所查報確切的違建地點及範圍後，將進行全面拆除。
地方人士說，1960年湖口營區駐軍開始，不肖人士利用勝利路、榮光路附近大水溝旁的水利地、國有地及私有地，搭建簡陋磚造屋，俗稱查某間來滿足阿兵哥、退伍老兵；由於附近有大片榕樹林，又稱「榕樹下」。縣府曾在2007年6月剷除私娼寮，也因此，民眾不禁質疑，這幾年怎又讓此地死恢復燃？
竹北警分局表示，經查，目前勝利路有18間、榮光路59間，近3年來查獲妨害風化38件138人，分析從事色情媒介工作者，大多來自外縣市年輕人或是逃逸外勞，且有黑道勢力介入，曾掃蕩2件18人涉及組織犯罪等暴力案件。
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新竹地檢署主任檢察官陳玉華（左2）指揮，今天會同新竹縣政府聯合稽查湖口鄉榮光路私娼寮，消防官羅鈞盛（右1）表示，縣府將分3階段鐵腕掃蕩。（記者廖雪茹攝）
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新竹地檢署主任檢察官陳玉華（左2）指揮，今天會同新竹縣政府聯合稽查湖口鄉榮光路私娼寮，警察局長溫枝發（左1）表示，私娼寮不但暗藏色情，私接電線和瓦斯，更有安全疑慮。（記者廖雪茹攝）
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竹北警分局調查，目前湖口鄉勝利路和榮光路私娼寮共有77間房，房間狹窄、通道幽暗。（記者廖雪茹攝）
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湖口鄉榮光路、勝利路私娼寮電線外露纏繞，部分建物就搭在臭水溝上，且緊鄰新竹工業區廠房，一旦發生火警或是瓦斯外洩，後果恐不堪設想！（記者廖雪茹攝）
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湖口鄉榮光路、勝利路私娼寮電線外露纏繞，部分建物就搭在臭水溝上，且緊鄰新竹工業區廠房，一旦發生火警或是瓦斯外洩，後果恐不堪設想！（記者廖雪茹攝）
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新竹地檢署主任檢察官陳玉華今天指揮並會同縣府聯合稽查湖口私娼寮，消防官羅鈞盛表示，縣府將分3階段鐵腕掃蕩，預計最慢在半年內剷平私娼寮。（記者廖雪茹攝）
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私娼寮電線外露纏繞。（記者廖雪茹攝）
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標題：檢察官稽查私娼寮 竹縣府誓言半年內剷平
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