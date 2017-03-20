檢察官稽查私娼寮 竹縣府誓言半年內剷平

竹北警分局調查，目前湖口鄉勝利路和榮光路私娼寮共有77間房，房間狹窄、通道幽暗。（記者廖雪茹攝）

2017-03-20 19:11

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣警方查緝湖口鄉榮光路私娼寮反被打，引發各界關切，新竹地檢署主任檢察官陳玉華指揮，今天會同縣府聯合稽查；私娼寮平房10年前原已被拆除，死恢復燃後，現竟變本加厲隔成77間房，也引起民眾質疑。消防官羅鈞盛表示，縣府將分3階段鐵腕掃蕩，預計最慢半年內剷平私娼寮。

警察局長溫枝發表示，湖口鄉榮光路、勝利路私娼寮，由早期磚頭厝擴大範圍，衍生大片違章建築，房間狹窄、通道幽暗，電線外露纏繞，部分建物就搭在充斥垃圾的臭水溝上，且緊鄰新竹工業區廠房，一旦發生火警或是瓦斯外洩，後果恐不堪設想；為維護公眾安全，一定要儘快拆除！

陳玉華在縣府相關局處人員陪同下，進入私娼寮暗巷訪查，稍後也前往湖口鄉公所拜會鄉長林志華，請公所配合加速查報違建。

羅鈞盛表示，縣警局在本月8日晚上執行掃黃勤務，竟遭皮條客圍毆，縣長邱鏡淳十分重視此案，經縣務會議及治安會報決議，將分3階段掃蕩，短程由警察局執行1個月封街取締，目前已無營業跡象；中期將請水電單位配合進行斷水斷電；最後等湖口鄉公所查報確切的違建地點及範圍後，將進行全面拆除。

地方人士說，1960年湖口營區駐軍開始，不肖人士利用勝利路、榮光路附近大水溝旁的水利地、國有地及私有地，搭建簡陋磚造屋，俗稱查某間來滿足阿兵哥、退伍老兵；由於附近有大片榕樹林，又稱「榕樹下」。縣府曾在2007年6月剷除私娼寮，也因此，民眾不禁質疑，這幾年怎又讓此地死恢復燃？

竹北警分局表示，經查，目前勝利路有18間、榮光路59間，近3年來查獲妨害風化38件138人，分析從事色情媒介工作者，大多來自外縣市年輕人或是逃逸外勞，且有黑道勢力介入，曾掃蕩2件18人涉及組織犯罪等暴力案件。