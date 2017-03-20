不滿警察盤查施暴 男子判刑3月

2017-03-20 19:05

［記者陳賢義／台東報導］台東王姓男子不滿酒後遭警攔路盤查，不但作勢揮拳，還抽出皮帶攻擊，台東地方法院審結，依妨害公務罪判刑3月，台東地檢署認為王男曾在100年間因觸犯殺人未遂，102年又因傷害及恐嚇安全罪分別被判刑，應屬累犯，不服提上訴，法官以認事用法無不當駁回。

去年8月間，王男因下班後心情欠佳喝酒，徒步返家途中遇警盤查，怒火中燒大反擊，出言辱罵、作勢揮拳，還抽出褲子皮帶揮打，打中其中1名李姓警員頭部，經制止仍未停止暴行，訊後，被依妨害公務罪嫌移送，東檢偵結以累犯起訴，求處6月徒刑。台東地院審理，認為王男已有悔意，且取得員警原諒，判處有期徒刑3月。

檢方不服判決，認為王男對依法執行職務的警員施強暴，難認輕微，加上王男除了在100年間觸犯殺人未遂，另在102 年間因傷害及恐嚇安全罪，分別判處有期徒刑6月、3月，103年1月易科罰金執行完畢，5年內再犯應累犯，提上訴。

台東地院審理，認為王男平時不喝酒，在公司表現優秀，經偵、審程序足認已知酒後可能情緒失控，具悔意，審酌過程也未有檢方所指摘漏未注意以揮舞皮帶毆打警員的方式，對依法執行職務的警員施強暴；其次王男前案的犯罪動機、目的、手段、與被害人的關係、所生危害、犯後態度、是否賠償被害人等，均應與本案逐項比對，綜合審視有無高度相似性，不得僅因王男犯行包含傷害罪質遽判處與前案相同或較重的刑責。