吃人夠夠！白嫖又摸走錢包 惡男起訴
2017-03-20 22:13
〔記者王定傳／新北報導〕新北市陳姓男子去年間向何姓賣淫女誆稱願以12000元性交易，實際上確實白嫖沒給錢，甚至摸走何女錢包，不僅如此，他還在網路刊登廣告，要用2支HTC換1支IPHONE 6，結果以手機殼詐騙，相約談判時還砍傷受騙者的友人，新北地檢署今依詐欺、傷害等罪嫌起訴陳男。
檢警調查，去年9月29日晚間6時許，陳男透過APP交友軟體「SAY HI」向何女搭訕，表明願意以12000元性交易，何女答應，兩人結束交易後，陳男不僅沒給錢，還騙說吃完飯才給錢，卻趁機摸走何女皮包，裡面有美金5元、現金700元等物。
同年10月3日，他又在網路刊登「願以HTC M8＋HTC 82，換1支IPHONE 6」訊息，邱姓男子得知與陳聯絡，實際上陳男只寄手機殼給對方，事後雙方相約新北市中和區南勢角談判，未料陳竟持折疊刀狠刺邱男的友人，造成其左手手腕5公分撕裂傷。
檢方偵辦時，陳男推說自己有情感性精神病，不記得為何這樣做等；檢方將他依詐欺、傷害等罪嫌起訴。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
社會‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 李永得遭警方攔查 現場狀況影片曝光
- 中職》陳金鋒接富邦副領隊 開季前正式宣布
- NBA》林書豪受傷！籃網第四節反撲無力 苦吞2連敗
- 新台幣續揚1.02角 中午暫收30.524元
- 蘭展刷新去年4項紀錄 賴清德爭取辦世界蘭展
- 鐵血德意志跑車-2
- 全球最快樂國家 台灣第33、中國排79
- 花蓮德安三街與六街便道易淹水 市公所擬作欄柵
- 基隆為何需要輕軌？賀陳旦：台鐵升到捷運等級
- 中職》馮勝賢接秘書長 球員出身第一人
- 跌破眼鏡！台人最愛國家竟非日本 而是...
- 守護濁水溪 環團籲拆集集攔河堰
- 提升偏鄉學習資源 台東賓茂國中培訓營夯
- 北科大與美國推雙聯學程 大三生即可赴美攻讀碩士
- 大甲媽要來了 彰化將開罰亂放鞭炮煙火
- 如果在雪夜，遇見宮澤賢治─日本岩手縣
- 稱宋仲基差一點 馮世寬年輕飛官照曝光！
- （影音）車太鉉情義相挺金鐘國 戴面具搞笑現身《RM》
- 被校友的生命故事感動 學子版畫義賣助癌友
- 拍完《美女與野獸》變富婆？艾瑪華森酬勞預計可拿4.6億元！
- 國泰3月份國民經濟信心調查 景氣樂觀與風險指數同步上揚
- 女星沒錢付20萬房租 傳乾爹曾志偉出手金援
- 「孫文是國父 國民黨中常會定的」
- 黃子佼蔡燦得戀情胎死腹中 再沒送過別人99朵玫瑰
- （影音）葉啟田吞回春丹認「有反應」 笑稱要找洋妞伴遊
- 神秘腎臟病青壯男奪命 「寡婦村」原因成謎
- 寶二水庫招租太陽能發電 挨批「殺風景」
- 高雄旅行社跨海踩線 探路今年澎湖旅遊市場
- 免費吃雞拉買氣? 民：沒感覺雞價跌
- 星二代正翻！焦恩俊女兒神似朴信惠
- 糯米糰日本錄音 不忘揪團做這件事
- 台日友好盃》賽程「精簡」日連3年抱走金盃
- （影音）「空降部隊」踩五月天場 蕭敬騰竟敢打斷阿信說話
- 晶華去年每股獲利7.53元 財務長林明月接任總經理
- 李永得遭攔查 邱議瑩批員警說法很瞎
- 《華府觀察》第四公報的風浪
- 新藥審查另設機構 學者批有權無責不合理
- 金車PK雀巢 首創膠囊咖啡體驗店
- 〈熱門族群〉食品股財報佳 股價漲不停
- 陪慢飛天使來體驗 埤腳國小童樂愛相隨
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：吃人夠夠！白嫖又摸走錢包 惡男起訴
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分