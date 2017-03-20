吃人夠夠！白嫖又摸走錢包 惡男起訴

2017-03-20 22:13

〔記者王定傳／新北報導〕新北市陳姓男子去年間向何姓賣淫女誆稱願以12000元性交易，實際上確實白嫖沒給錢，甚至摸走何女錢包，不僅如此，他還在網路刊登廣告，要用2支HTC換1支IPHONE 6，結果以手機殼詐騙，相約談判時還砍傷受騙者的友人，新北地檢署今依詐欺、傷害等罪嫌起訴陳男。

檢警調查，去年9月29日晚間6時許，陳男透過APP交友軟體「SAY HI」向何女搭訕，表明願意以12000元性交易，何女答應，兩人結束交易後，陳男不僅沒給錢，還騙說吃完飯才給錢，卻趁機摸走何女皮包，裡面有美金5元、現金700元等物。

同年10月3日，他又在網路刊登「願以HTC M8＋HTC 82，換1支IPHONE 6」訊息，邱姓男子得知與陳聯絡，實際上陳男只寄手機殼給對方，事後雙方相約新北市中和區南勢角談判，未料陳竟持折疊刀狠刺邱男的友人，造成其左手手腕5公分撕裂傷。

檢方偵辦時，陳男推說自己有情感性精神病，不記得為何這樣做等；檢方將他依詐欺、傷害等罪嫌起訴。