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登山遇雨又迷路 警摸黑上山救2女

2017-03-20  17:27

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市大溪警分局三層派出所昨晚8點獲報，有2名女子昨天下午3點前往大溪區金面山登山失聯，當時下雨且已入夜，員警擔心2女會發生危險，立即組隊上山搜尋，約經1小時後，在距離金面山第一登山口約300公尺處，找到這2名疲憊不堪的女子。

警方表示，陳姓（43歲）、葉姓（42歲）女子是第一次登金面山，又路況不熟在山上迷路，也因下雨氣溫低，造成體力急速流失，正當危急之際，幸好被員警及時找到，並順利引導下山，等2女體力稍微恢復，護送至停車處，讓2女安全開車離去。

警方呼籲，民眾登山要注意氣象預報並做好萬全準備再登山，才能避免發生危險。

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  • 登金面山突遇雨襲，2女體力耗盡又迷路警上山順利救人。（記者李容萍翻攝）

    登金面山突遇雨襲，2女體力耗盡又迷路警上山順利救人。（記者李容萍翻攝）

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