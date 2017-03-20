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騎機車未打方向燈 遇警盤查竟亮出武士刀

2017-03-20  21:06

〔記者張文川／台北報導〕警察街頭巡邏注意不法，危機四伏，台北市萬盛街派出所陳姓員警，去年10月在轄區巷內發現22歲林姓水電工人，騎機車未打方向燈，員警追上前欲查證身分，陳男卻連闖3個紅燈拒檢，用安全帽砸員警，又從機車後座抽出武士刀，被林員當場壓制逮捕；台北地院今依妨害公務罪判陳男3月有期徒刑，未開鋒的武士刀沒收。可上訴。

由於武士刀尚未開鋒，沒有殺傷力，因此台北地檢署偵查後只依妨害執行公務罪嫌起訴林，涉違反槍砲彈藥刀械管制條例部分，則處分不起訴。

判決指出，去年10月3日晚間10點多，林男騎機車行經羅斯福路6段巷內，由於他的機車車牌已被註銷，擔心吃罰單，所以一見警察就轉彎想落跑，連方向燈也沒打，反而引起員警注意，陳姓員警見狀追上前欲查核騎士的身分，林男拒絕停車受檢，加速逃離。

林男在羅斯福路連闖3個紅燈，員警也加速追逐將他攔下，林男竟脫下安全帽往員警身上砸，K中員警的左腳；林又從機車後座下方抽出一把黑鞘、全長49公分的武士刀，其中刀刃長達34公分、刀柄15公分，往陳員走去，作勢對員警施以暴力脅迫，員警未待林男真的拔刀相向，就先行出手將他壓制在地，呼叫支援警網逮回送辦。

法官認定林男以暴力脅迫手段施加於執行公務中的員警，嚴重妨害員警執勤，偵審期間未達成和解，陳員不願意原諒他，希望法官從重判刑，但法官考量陳男認罪，態度尚可，仍判可易罰金9萬元的3月徒刑。

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  • 22歲林姓水電工人騎機車未打方向燈，員警追上前欲查證身分，陳男卻連闖3個紅燈拒檢，用安全帽砸員警，又從機車後座抽出武士刀，被林員當場壓制逮捕，今依妨害公務罪判陳男3月有期徒刑。圖為示意圖，與本新聞無關。（資料照，記者蔡孟尚攝）

    22歲林姓水電工人騎機車未打方向燈，員警追上前欲查證身分，陳男卻連闖3個紅燈拒檢，用安全帽砸員警，又從機車後座抽出武士刀，被林員當場壓制逮捕，今依妨害公務罪判陳男3月有期徒刑。圖為示意圖，與本新聞無關。（資料照，記者蔡孟尚攝）

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