空屋傳鏈鋸聲響 竟是通緝犯鋸龍柏

2017-03-20 19:00

〔記者許展溢／苗栗報導〕35歲毒品通緝犯張姓男子缺錢花用，昨天行經頭份市土牛里一處空屋旁，看見有多棵龍柏樹，心生歹念，當晚開著小貨車載著友人前往竊取，企圖變賣，卻因使用電鏈鋸時發出巨大聲響，警方獲報前往逮人，1名把風綽號「阿華」男子卻趁黑逃逸。

頭份土牛里中正路一處無人居住空屋旁昨晚約7點半，不停傳出鏈鋸聲，嚇的附近居民以為發生什麼事，趕緊報案。

頭份警分局斗坪派出所副所長林煥然，隨即率員警吳順富、黎人豪，偵查隊小隊長劉祥欽等人也前往該處埋伏守候。

警方說，埋伏半小時後，果不其然聽到電鏈鋸聲從空屋傳來，發現有3人在裡面走來走去，行跡相當可疑，馬上破門而入盤查，但其中1名把風男子見警方出現，隨即逃走。

警方表示，張男與另一名45歲范姓男子則跑進空屋內躲藏，仍逃不過警方搜索，同時查獲被一大棵竊龍柏主幹及樹頭，還有作案工具鏈鋸、鋸子等。

警方指出，訊後2人都坦承是為了錢，才想要變賣龍柏樹，目前已將2人分別依毒品、竊盜等罪移送苗栗地檢署偵辦。同時擴大追阿華去向。