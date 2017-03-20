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姨丈性侵8歲女童 連親哥哥也伸狼爪

2017-03-20  20:55

〔記者王定傳／新北報導〕一名8歲女童小美（化名）因母親上班，前年間借住阿姨住處，不料，她的姨丈竟趁家人外出之際，兩度以手指性侵得逞，不僅如此，小美20多歲的哥哥竟也當著母親面前，強吻妹妹嘴唇及臉頰，新北地檢署今依利用權勢性交罪嫌起訴姨丈；另依違反性騷擾防治法起訴哥哥。

檢警調查，104年間，年僅8歲的小美，因母親假日須上班，加上單親家庭，因此常借住阿姨住處，由阿姨照顧，不料，姨丈卻於同年9至11月間，趁家人外出之際，兩度以手指性侵小美得逞。

去年6月間晚間，小美20多歲的哥哥竟也在客廳內，當著母親面前，先以左手掌拍小美左前腦，再強吻小美嘴唇、左右臉頰，甚至用力以雙臂強行抱住小美數分鐘，即使母親前往阻止，哥哥仍以圖畫紙打母親。

事後，小美母親詢問小美後，赫然得知小美除了遭哥哥騷擾外，連姨丈也伸狼爪，帶著小美前往提告。

檢方偵辦時，姨丈只承認曾猥褻小美一次，否認性交，哥哥則辯稱只是跟小美玩而已；由於小美出面指證，檢方因此依利用權勢性交罪嫌起訴，另依違反性騷擾防治法起訴她哥哥。

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  • 8歲女童小美因母親上班，前年間借住阿姨住處，姨丈竟趁家人外出之際，兩度以手指性侵得逞，不僅如此，小美20多歲的哥哥竟也當著母親面前，強吻妹妹嘴唇及臉頰。（情境照）

    8歲女童小美因母親上班，前年間借住阿姨住處，姨丈竟趁家人外出之際，兩度以手指性侵得逞，不僅如此，小美20多歲的哥哥竟也當著母親面前，強吻妹妹嘴唇及臉頰。（情境照）

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相關關鍵字： 利用權勢性交罪 性侵 性騷擾防治法 違反性騷擾防治法
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