女友流產住院缺錢 男友偷香油錢被逮

2017-03-20 17:44

〔記者邱芷柔／屏東報導〕今年3月初屏東鹽埔1處廟宇發生香油錢箱遭竊案，重達10公斤的香油錢箱憑空消失，引起在地民眾議論，里港分局新圍派出所獲報後開始追查，調閱監視器找到疑似竊賊的余姓男子，沒想到警方一找上門，27歲的余男立即坦承犯案，並隨著警方回到現場，雙手合十向神明懺悔，表示女友意外流產，沒錢付住院費才會動歪念。

余嫌說，因為女友意外流產，住院需要一筆費用，原本要到廟裡祈求女友身體平安，看到廟裡香火興盛，應該會有不少香油錢，才會興起行竊念頭，香油錢拿去支付女友住院費用後已沒有剩下多少，他偷了錢箱後也覺得自己會受到神明懲罰，所以都沒能好好睡覺，警方找上門，他就知道自己躲不掉了。

警方指出，在調閱過濾廟宇附近監視器後，發現形跡可疑的騎士不斷在廟宇附近徘徊，連續2日都在監視畫面中出現，於是鎖定了有毒品及竊盜前科的余嫌，沒想到警方找上門，余嫌自動承認犯案，並帶著警方取回丟棄在空屋的香油錢箱，隨著警方帶著香油錢箱回到廟裡，並雙手合十向神明懺悔。

警方也表示，「人在做，天在看！」其實調閱監視器比對相當不容易，在鎖定對象後竟能順利逮捕犯嫌，儘管廟方不再追究，但竊盜屬於公訴罪，警方訊後即將余嫌移送法辦。