爬黑山出事求援 張姓女山友將函送法辦

2017-03-20 17:10

〔即時新聞／綜合報導〕張姓登山女領隊日前未經申請，就從花蓮瑞穗進入獨自攀爬南三段，卻在夜間升火取暖時將帳篷燒毀，因淋雨失溫而向消防人員求援，最後消防局派出直升機將她吊掛送醫，因南投登山自治條例尚未施行，勤務費用15萬元恐得全民買單。但女山友疑似爬黑山的行為已觸犯國安法，警方將函送南投地檢署偵辦。

據《蘋果日報》報導，南投縣登山管理自治條例雖已通過，違反登山規定者可處3000元以上、5萬元以下罰鍰，但因為保險問題無法在原訂的2月2日開始實施，在與保險業者溝通後，可能要等到4月才會有進展。

南投縣消防局災害搶救科長陳泓銘指出，張女辯解登山隊原先有登記後來才取消，她在未被通知的情況下自行登山，但現在已查明並無相關申請紀錄，即使真的有申請，沒有依照計畫書的路程前進，也是屬於爬黑山。

按照國安法第7條規定，「未經申請許可無故入出管制區經通知離去而不從者，處6月以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣1萬5000元以下罰金」，因此南投縣信義警分局分局長楊山明表示，張女已涉嫌違法國安法，將檢具相關事實法辦。