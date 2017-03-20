偷福德祠時鐘被通緝 賊被逮嘆：人在做天在看！
2017-03-20 17:18
〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市政府警察局第三分局正義派出所員警蘇子龍，去年底查獲張姓男子涉嫌兩度偷福德祠的時鐘賤賣，地檢署屢次傳喚他，他都不到案而被通緝，不料，蘇員又見他騎腳踏車東張西望，盤查發現他是竊盜通緝犯，這個賊也不禁怨嘆說，土地公很靈驗，他被同一警察逮捕兩次，真的是「人在做，天攏有在看！」
現年53歲的張姓男子，去年5月底騎著腳踏車，到台中市南區一間福德祠偷時鐘賤賣，廟方沒有報警追究，買了一個新時鐘補上，不料，冥頑不靈他，半個月後又偷走新時鐘，廟方忍無可忍報案，不過，張嫌居無定所，警方在去年底才找到他，他全盤否認涉案，堅稱錄影畫面中的賊不是他，警方依竊盜罪嫌法辦，台中地檢署傳喚他，他卻又不到案，地檢署遂於今年2月發布通緝。
正義所警員蘇子龍本月14日傍晚巡邏時，行經南區復興路與五權南路口，見張男騎著腳踏車閒晃，不時東張西望，見到警方巡邏車顯得很緊張，蘇員盤查又見張男很眼熟，張男也認出這名警察，就是承辦他偷土地公廟時鐘的員警。
蘇員依竊盜通緝犯逮捕張嫌，他神情顯得難以置信，直呼不可思議，他竟被同一名警察查獲，他還怨嘆說，「人在做，天攏有在看！」，真是冥冥之中自有安排，土地公有靈驗，人不要不信鬼神！全案依竊盜通緝解送地檢署。
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