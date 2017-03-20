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事故釀33死11傷 蝶戀花營業執照被廢止

交通部今宣布廢止蝶戀花旅行社營業執照。（記者蕭玗欣攝）

2017-03-20  15:58

〔記者蕭玗欣／台北報導〕0213國道5號遊覽車翻覆事故釀33死11傷，帶團的蝶戀花旅行社否認出事遊覽車是旅行社所有、司機過勞等問題，交通部表示，今天起依發展觀光條例及消費者保護法規定廢止蝶戀花旅行業營業執照。

交通部今舉行「0213國道5號遊覽車事故善後保險理賠及改善作為辦理情形」記者會。交通部次長祁文中表示，事故發生後33名罹難者中31名已完成治喪，觀光局以紙動聯繫、關懷家屬提供相關協助，並派員致意；11名受傷住院旅客已有7名出院，尚有4名在醫院治療，情況穩定。保險理賠方面，罹難旅客已陸續完成理賠，受傷旅客已有3名完成理賠，觀光局也會持續協助家屬申請相關保險事宜。

祁文中表示，事發隔日觀光局就依消費者保護法第36、38條規定命蝶戀花旅行社立即停止經營旅行業務，以繼續調查該旅行社的行政責任。

外界質疑為何遲至今日才撤銷蝶戀花的營業執照？觀光局副局長張錫聰表示，事故發生後蝶戀花旅行社對於司機是否過勞及遊覽車是否為其所有，一概否認；經勞動主管機關檢查後證實旅行社以靠行友力通運有限公司方式經營遊覽車業，事發車輛為蝶戀花所有，罹災駕駛和其有雇用關係，蝶戀花旅行社有違法經營核准登記範圍外業務的事實，且其提供的旅遊服務也損及消費者生命、身體、財產，情節重大，因此觀光局今日依規定廢止其營業執照。

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