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美國隊長V.S台灣所長 他被「大外割」KO！

謝男穿起美國隊長服飾在大牆外當「清潔工」。（記者王冠仁翻攝）

2017-03-20  19:51

〔記者王冠仁／台北報導〕有精神疾病的30歲謝姓男子，上週五早上從桃園住家搭車來台北，將近9點時跑到台北市忠孝東路、杭州南路口的林務局大樓外，穿起「美國隊長」的服裝，拿著衣物當抹布，對著林務局大樓外牆猛擦拭，怪異舉動引起民眾注意而報警。

轄區員警獲報前往，他聲稱要找工作、要當清潔工，但他擦拭外牆一段時間後，又將身上衣物、鞋子脫掉，拿起來四處胡亂丟擲，還差一點丟到路人。

謝男還對著員警大喊「這是我定期會安排做的清潔」、「你忙你的、我忙我的，不要吵，滾！」

中正一分局忠孝東路派出所所長林俊燁事後趕往，他見到所長也不領情，也拿東西丟林；林怕他再有攻擊路人的脫序舉動，施展「大外割」將他制伏並強制送醫。警方說，事後已經聯繫上他家屬，協助他返家，並叮嚀他家人詳加照顧，避免再發生類似情況。

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  • 謝男穿起美國隊長服飾在大牆外當「清潔工」。（記者王冠仁翻攝）

    謝男穿起美國隊長服飾在大牆外當「清潔工」。（記者王冠仁翻攝）

  • 謝男在大樓外「作怪」，忠孝東路派出所所長林俊燁（背對者）前往處置。（記者王冠仁翻攝）

    謝男在大樓外「作怪」，忠孝東路派出所所長林俊燁（背對者）前往處置。（記者王冠仁翻攝）

  • 謝男在大樓外「作怪」，忠孝東路派出所所長林俊燁（背對者）施展「大外割」制伏他。（記者王冠仁翻攝）

    謝男在大樓外「作怪」，忠孝東路派出所所長林俊燁（背對者）施展「大外割」制伏他。（記者王冠仁翻攝）

  • 謝男在大樓外「作怪」亂丟東西，還差點丟到路人。（記者王冠仁翻攝）

    謝男在大樓外「作怪」亂丟東西，還差點丟到路人。（記者王冠仁翻攝）

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相關關鍵字： 林務局 精神疾病 精神病患 美國隊長
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