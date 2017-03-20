自投羅網！ 酒駕到派出所領手機

2017-03-20 15:34

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆一名傅姓男子昨日下午接獲警方通知，尋獲自己的手機，開心地駕車前往領取，傅男卻忘記自己酒後駕車，還到派出所，被值班警員嗅出對他進行酒測。傅男酒測值達0.18毫克，已經超標，被警方依法告發。

基隆市警第四分局中山派出所警員陳勁嘉，昨日凌晨受理民眾拾獲手機一部，立刻透過電信業者協助找出傅姓失主，並通知他到派出所領取。

傅男接到通知後，於下午2時許騎機車到派出所找陳員領取手機，但警方卻發現，傅姓失主身上傳出酒氣，請他配合進行酒測，結果果然超標，依法對他開罰，將可處1萬5千元罰鍰。

傅男無奈地向警方表示，自己真是自投羅網，並說昨天也是酒後才遺失手機，沒想到又因為喝酒被開罰，隨後辦理領回手機後懊悔的離開派出所。

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相關影音（警方提供）