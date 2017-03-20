酒駕受害員警穿上義肢 宣導防酒駕
2017-03-20 15:59
員警陳昭宏（左）現身防酒駕。（記者張軒哲攝）
〔記者張軒哲／台中報導〕新北市員警陳昭宏去年7月遭酒駕民眾撞傷截肢，傷後首度露面挺身防酒駕。他今天（20日）出席鎮瀾宮與一卡通票證（股）公司共同發行「媽祖有交代~喝酒不開車」大甲媽公益一卡通活動，呼籲民眾喝酒不上路。
新北市蘆洲分局員警陳昭宏去年被無照酒駕女撞成重傷，他的右小腿受創嚴重，經截肢才得以保命。陳昭宏經過數月休養，靠著義肢重新站立，他現身指出，身為酒駕執法者、酒駕被害人及媽祖庇佑者3個身分，當酒駕防治協會推出大甲媽Q版公益卡時，決定挺身宣導，呼籲國人絕對不可以酒駕。
大甲媽公益一卡通圖面由鎮瀾宮授權媽祖Q版圖，不做販售純做公益，只要捐助協會300元，即回饋大甲媽一卡通一只，每張卡都經過香爐儀式，有如大甲媽護身，民眾可經由台灣酒駕防制協會粉絲團洽詢。
酒駕防制協會理事長陳敏香說，女兒台大醫院醫師曾御慈不幸遭酒駕撞死，鼓起勇氣去年帶著酒駕受害家屬，參加人生第一次媽祖遶境，當時心中許了願，想來台中市進行防酒駕宣導，呼籲全民防酒駕，若參加聚會，更要阻止喝酒的親友開車上路。
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