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疑人體載浮載沉 新海橋下撈獲男浮屍

2017-03-20  14:59

〔記者余衡、曾健銘／新北報導〕新北市板橋區新海橋附近水域，今天上午近11點時被民眾發現有一具疑似人體在水面載浮載沉，消防局獲報立刻出動船艇協助打撈，中午左右打撈上岸時，發現是名氣絕多時的男浮屍。

死者身著深色外套、內著襯衫及深色長褲，由於他身上並無明顯外傷，經警方採集指紋比對，死者為家住新莊的41歲李姓男子，李男身上未發現遺書，目前正通知死者家屬前來釐清。

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  • 新海橋下撈獲男浮屍。（記者余衡翻攝）

    新海橋下撈獲男浮屍。（記者余衡翻攝）

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