遺棄紅貴賓 基隆動保所獎金緝犬主
2017-03-20 15:29
〔記者俞肇福／基隆報導〕 1名頭戴全罩式銀色亮粉安全帽，戴口罩的長髮女子於昨天（19）日上午11時45分左右提著1 只紅色寵物提袋放置於本市安樂區安樂路2段225號貝貝家寵物店門口即離去，過程均被店家監視器錄下，業者打開提袋發現為1隻紅貴賓公犬，今日攜帶該犬及錄影證據向動物保護防疫所報案飼主惡意棄養犬隻。
動物保護防疫所將該名惡女影像公布並已針對沿路監視器進行調閱，另已請志工協助於各大社群網站張貼女子身影，希全民共同提供線索，本案女子涉案情節最重將由動保所處以15萬元罰款；動保所依「檢舉違反動物保護法案件獎勵辦法」規定，對於提供線索給動保所並因而破案之民眾，動保所依法將給予罰鍰2成（3萬元）作為獎勵。
依動物保護法第5條第3項規定「飼主飼養之動物，除得交送動物收容處所或直轄市、縣（市）主管機關指定之場所收容處理外，不得棄養。」，違者依同法第29條處飼主3萬元以上15萬元以下罰鍰，並終身不得飼養犬隻及認養收容所動物。
基隆市動物保護防疫所提醒民眾寵物如同家中小孩，養牠更要妥善照顧牠，終養牠，如果做不到即是虐待，隨意棄置野外，形同殺害犬隻。無法飼養寵物應尋求各種管道如轉讓親朋飼養或請動物醫院協助張貼認養啟示，最終如仍無管道必須送交公立動物收容所收容，不得任意棄養。
民眾如發現動物保護虐待、棄養案件可立即撥打1999專線、警察局110專線、動物保護24280677專線報案。你我一起關心身旁動物，讓動物免受虐待、棄養。
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